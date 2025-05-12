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Umut davasında mahkemeden Mehmet Ağar kararı

Umut davasında mahkemeden Mehmet Ağar kararı
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Gazeteci Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy ve Bahriye Üçok'un cinayetlerine ilişkin Umut davasının görülmesine devam edildi. Mahkeme heyeti, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın sonraki celse SEGBİS aracılığıyla dinlenmesine karar vererek duruşmayı 22 Eylül'e erteledi.

Gazeteci Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy ve Bahriye Üçok'un cinayetlerine ilişkin davanın 12'nci duruşması Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya müşteki avukatı Yalçın Akbal katılırken, Ankara Barosu Toplumsal Dava ve Hukuk Araştırmaları Merkezi ile Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) gözlemcileri de takip etti.

AĞAR SEGBİS ARACILIĞI İLE DİNLENECEK

Duruşmada, önceki celse tanık olarak dinlenmesine karar verilen Mehmet Ağar'a yapılan tebligatların ulaşmadığı belirtildi.

Avukat Akbal, Ağar'ın Beykoz'daki adresine yeniden tebligat gönderilmesini ve tanığın bir sonraki duruşmada hazır edilerek huzurda dinlenmesini talep etti.

Mahkeme, avukat Akbal'ın belirttiği adrese tebligat gönderilmesine karar verirken, Mehmet Ağar'ın ise bir sonraki celsede SEGBİS aracılığıyla dinlenmesine hükmetti.

SANIK OĞUZ DEMİR HAKKINDA İKİ KURUMA MÜZEKKERE YAZILACAK

Ayrıca mahkeme heyeti, sanık Oğuz Demir'in Avustralya'da bulunup bulunmadığının araştırılması için Emniyet Genel Müdürlüğü ile Dışişleri Bakanlığına müzekkere yazılmasına karar verdi. Dava 22 Eylül 2025'e ertelendi.

Kaynak: ANKA / 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıb8xs9brf4h:

Ağar ın oğlunun Elazığ da o sipiker kıza neler yaşattığını da araştırmak lazım Neden üstü kapatıldı

Yorum Beğen33
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Haber Yorumlarıavsar_murat38:

Sedat Peker tanık olarak ifade vermeli. Bu adamın tüm pisliklerini biliyor.

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Haber YorumlarıRamazan Gümüş:

Bişiiicik olmaaaaz

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