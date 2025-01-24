Uğur Mumcu, Ölümünün 32. Yılında Anıldı

Ankara'daki evinin önünde bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden araştırmacı gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 32. yılında memleketi Kırşehir'de düzenlenen programla anıldı.

Yenice Mahallesi'ndeki Uğur Mumcu Basın Anıtı önündeki anmada, Mumcu'nun hayatı, kitapları ve makaleleri anlatıldı.

Programda konuşan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 24 Ocak 1993'te öldürülen Mumcu'nun demokrasi savunucusu olduğunu söyledi.

Mumcu'nın gazetecilik mesleğini doğru ve en iyi şekilde yaptığını belirten Ekicioğlu, "Uğur Mumcu, Kırşehirli olmasından dolayı bizim için önemli bir yere sahip, Türkiye'nin değeriydi. 24 Ocak 1993'te katledilen hemşerimiz Uğur Mumcu hümanist, eşit, özgür ve insanca bir yaşamı savunuyordu. Uğur Mumcu, gazetecilik meslek ilkeleri doğrultusunda nasıl gazetecilik yapılacağının en iyi örneklerinden biri olarak kalplerimizdeki yerini korumaya devam ediyor. Uğur Mumcu, halktan ve demokrasiden yana gerçek bir gazeteciydi. Onun 'Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz.' sözünü bugün çok daha iyi anlıyoruz. Bugün ülkemizde, her alanda olduğu gibi gazetecilik mesleği de zor bir sınavdan geçiyor." diye konuştu.

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ise Uğur Mumcu'nun demokrasiden, insan haklarından ve özgürlüklerden yana taraf olan örnek bir gazeteci olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından programa katılanlar, Uğur Mumcu'nun anıtına karanfil bıraktı.