Uğur Mumcu, Eskişehir'de hurda otomobilinin sergilendiği alanda karanfillerle anıldı

Ankara'da bombalı saldırıda hayatını kaybeden gazeteci Uğur Mumcu, 33 yıl sonra Eskişehir'de anıldı. Uğur Mumcu Parkı'ndaki törende katılımcılar hurda otomobilinin önünde karanfiller bıraktı.

ANKARA'da bombalı saldırıda yaşamını yitiren gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, olayın 33'üncü yıl dönümünde Eskişehir'de hurda otomobilinin sergilendiği alanda karanfillerle anıldı.

Gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, bombalı suikasta uğradığı 06 YR 245 plakalı aracının bulunduğu Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi'ndeki ' Uğur Mumcu Parkı'ndaki programla anıldı. Programa CHP Eskişehir milletvekilleri Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, Mumcu'nun mesai arkadaşı gazeteci-yazar Işık Kansu ile vatandaşlar katıldı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 2015 yılından bu yana anmaların Uğur Mumcu Parkı'nda yapıldığını ifade ederek, "Bugün 24 Ocak. 33 yıldır bu günü bir matem günü, bir yas günü olarak anıyoruz. 2015 yılından bu yana da bu parkta Uğur Mumcu'nun patlayan otomobilinin önünde minnetle anıyoruz, saygıyla anıyoruz. Ama Uğur Mumcu'nun katillerinden, Uğur Mumcu'yu cinayetle karşı karşıya bırakan düzenden henüz bir hesap soramadık. O günler yakındır, bunun hesabı sorulacaktır" dedi. Anma töreninde, törene katılanlar Uğur Mumcu'nun saldırıya uğradığı hurda aracın sergilendiği kaideye kırmızı karanfil bırakarak, barış güvercini uçurdu.

ÖZEL CAM FANUSTA SERGİLENİYOR

Uğur Mumcu'nun patlamada 3 parçaya bölünen 06 YR 245 plakalı otomobili, 8 yıldır Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Büyükdere Mahallesi Buse Sokak'taki Uğur Mumcu Parkı'ndaki mermer kaide üzerinde yaptırılan özel cam fanusta sergileniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
