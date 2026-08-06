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Adalet Bakanı Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesini kabul etti

Adalet Bakanı Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesini kabul etti
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara'da katledilen gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu, oğlu Özgür Mumcu ve avukat Turgut Kazan ile Adalet Bakanlığı'nda bir araya geldi. Görüşmede, Mumcu suikastının aydınlatılması ve adalet sürecine ilişkin konuların ele alındığı bildirildi.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, katledilen gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun ailesini kabul etti

Adalet Bakanı Akın Gürlek, katledilen gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüştü. Adalet Bakanlığı'nda gerçekleştirilen görüşmeye Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu, oğlu Özgür Mumcu ve avukat Turgut Kazan katıldı.

Kaynak: ANKA
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