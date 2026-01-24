Gazeteci yazar Uğur Mumcu Edirne'de anıldı

Ankara'da 24 Ocak 1993'te otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu yaşamını yitiren gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 33. yılında Edirne'de anıldı.

Anma töreni Edirne Belediyesinde "Sönmeyen ışık Uğur Mumcu" fotoğraf sergisinin açılmasıyla başladı.

Belediye Başkanı Filiz Gencan, sergi açılışında yaptığı konuşmada, Mumcu'yu saygı ve rahmetle andıklarını söyledi.

Daha sonra belediye önünde toplanan kortej Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Anıta çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından grup, Uğur Mumcu Parkı'na geçti.

Atatürkçü Düşünce Derneği Edirne Şube Başkanı Celil Özcan, burada yaptığı konuşmada, Mumcu'yu rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Mumcu'nun ölümünün büyük üzüntüye neden olduğunu hatırlatan Özcan, "33 yıl önce Karlı Sokak'taki evinin önünde aracına yerleştirilen bombayla katledilen kalpaksız kuvvacımız Uğur Mumcu'yu saygıyla anıyoruz." dedi.

Tören parktaki Uğur Mumcu büstüne karanfil bırakılmasının ardından sona erdi.