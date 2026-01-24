Gazeteci Uğur Mumcu, Katledilişinin 33'üncü Yılında Mezarı Başında Anıldı

(ANKARA) - Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, katledilişinin 33'üncü yılında ailesi ve sevenleri tarafından mezarı başında anıldı. Anma programına katılanlar Mumcu'nun kabrine kırmızı karanfiller bıraktı.

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, suikast sonucu öldürülmesinin 33'ücüncü yılında Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki mezarı başında anıldı. Anma etkinliğine eşi Güldal Mumcu, kızı Özge Mumcu Aybars, oğlu Özgür Mumcu, Atatürkçü Düşünce Derneği Batıkent Şube üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Anma programına katılanlar Mumcu'nun kabrine kırmızı karanfiller bıraktı ve mum yaktı.

Mumcu'nun mezarı başında konuşan Atatürkçü Düşünce Derneği Batıkent Şube Başkanı Kıyasi Aybak, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Kurucu Başkanı Muammer Aksoy'un da 31 Ocak 1990'da öldürüldüğünü bu nedenle bu haftayı Adalet ve Demokrasi Haftası olarak değerlendirdiklerini söyledi. Aybak, "Uğur Mumcu kalemiyle karanlığı delen emperyalizm ve gericiliğe karşı korkusuzca mücadele eden bir yurtsever devrimciydi. Bizler biliyoruz ki gerçek demokrasi ve barış Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda, laik devletten ve ulusal bağımsızlıktan geçer. Biz Atatürkçüler, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk ruhuyla hareket edecek, yeniden Atatürk Cumhuriyeti'ne ulaşıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.