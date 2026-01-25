Haberler

Tekirdağ'da "Uğur Mumcu Basınevi" açıldı

Tekirdağ'da 'Uğur Mumcu Basınevi' açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da, araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun ölümünün 33'üncü yıl dönümü dolayısıyla yeni bir basınevi açıldı. Açılışta CHP yetkilileri, gazetecilik ve Uğur Mumcu'nun önemi üzerine konuşmalar yaptı.

Tekirdağ'da, araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun ölümünün 33'üncü yıl dönümü dolayısıyla "Uğur Mumcu Basınevi" nin açılışı gerçekleştirildi.

Basın mensuplarının kullanımına sunulmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince hazırlanan basınevinin açılışında konuşan CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, gün boyunca gazetecilerin sorunlarını ele aldıklarını söyledi.

Uğur Mumcu'yu rahmetle andıklarını belirten Bulut, "Böylesine önemli bir isimle bu açılışı yapmak onur verici. Gazetecilikte araştırma olmazsa yoksulluk ve yolsuzluk ortaya çıkarılamaz. Anayasal bir hak olan gerçekleri öğrenme hakkı da bu şekilde güvence altına alınır." dedi.

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp ise konuşmasında Uğur Mumcu'ya ilişkin anılarını paylaştı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer de anlamlı bir açılış yaptıklarını ifade ederek, Uğur Mumcu'nun cesur ve ilkeli bir gazeteci olduğunu vurguladı.

Yüceer, "Uğur Mumcu'nun katledilişinin 33'üncü yıl dönümünü geride bıraktık. Basınevimize onun adını vererek bu mirası yaşatmak istedik. Burada basın mensuplarının kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkilerini daha düzenli ve sürdürülebilir şekilde yürütebilecekleri bir ortam oluşturduk." diye konuştu.

Konuşmaların ardından basınevinin açılışı yapıldı ve katılımcılar basınevini gezdi.

Açılışa, CHP Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygün ve Nurten Yontar, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter, CHP İl Başkanı Cenk Boduç ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı

Suriye ordusu duyurdu! Türkiye'nin yanı başında sıcak gelişme
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı

5 günlük bebeği engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Korkunç görüntüler! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Korkunç görüntüler! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oyuna sonradan giren Edin Dzeko, 86. dakikada 2-0 geride oldukları maçta kahraman oldu

Oyuna girdi, 86. dakikada 2-0 geride oldukları maçta kahraman oldu
Haldun Dormen'in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler

Ustaya büyük vefasızlık! Biz utandık onlar utanmadı
Yürekleri ağızlara getirdi! Haldun Dormen'in cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var

Haldun Dormen'in cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var
Kesik baş cinayetinde çarpıcı görüntü! Katiller kaçarken böyle yakalandı

Firar mı edecektiniz? Türk polisinin elleri canileri böyle kavradı
Oyuna sonradan giren Edin Dzeko, 86. dakikada 2-0 geride oldukları maçta kahraman oldu

Oyuna girdi, 86. dakikada 2-0 geride oldukları maçta kahraman oldu
Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu

Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu
Ünlü tırmanışçıdan nefes kesen performans: 508 metrelik gökdelene ipsiz çıktı

Bu adam çıldırmış olmalı! Gökdelene böyle çıkmak cesaret ister