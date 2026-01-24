Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: "Kalpaksız Kuvvacı Uğur Mumcu'yu Saygı ve Rahmetle Anıyorum"

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun katledilmesinin yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Atatürk ve Türk Milleti'nin çıkarlarını tavizsiz savunan kalpaksız Kuvvacı, düşünce insanı ve gazeteci Uğur Mumcu'yu şehit edilişinin yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" ifadesini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun katledilmesinin yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından yayımladığı paylaşımda, "Atatürk ve Türk Milleti'nin çıkarlarını tavizsiz savunan kalpaksız Kuvvacı, düşünce insanı ve gazeteci Uğur Mumcu'yu şehit edilişinin yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" ifadesini kullandı.