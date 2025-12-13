Aydın'da tıp fakültesi öğrencilerinden ücretsiz sağlık taraması

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri, parkta ücretsiz tansiyon ve kan şekeri ölçümleri gerçekleştirdi.

Efeler ilçesindeki Uğur Mumcu Parkı'nda düzenlenen programda öğrenciler, ölçüm sonuçları normal değerlerin üzerinde çıkan vatandaşlara sağlık kuruluşuna başvurmaları yönünde tavsiyede bulundu.

Etkinlikle ilgili gazetecilere açıklama yapan Deniz Yıldız, üniversitede eğitimini aldıkları şeker ve tansiyon ölçümünü burada uygulamalı olarak yaptıklarını söyledi.