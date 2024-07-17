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Atatürk'ün Bolu'ya Gelişinin 90. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 90. yıl dönümü törenle kutlandı. Bolu Valiliği ve Belediye Başkanlığınca hazırlanan kutlama programı kapsamında, Atatürk'ün Bolu'ya giriş yaptığı Uğur Mumcu Parkı'nda temsili karşılama yapıldı. Törenin ardından Atatürk'e saygı yürüyüşü düzenlendi ve fotoğraf sergisi açıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 90. yıl dönümü törenle kutlandı.

Bolu Valiliği ve Belediye Başkanlığınca hazırlanan kutlama programı kapsamında, 90 yıl önce Atatürk'ün Bolu'ya giriş yaptığı Uğur Mumcu Parkı'nın bulunduğu bölgede temsili karşılama yapıldı.

Vali Erkan Kılıç'a burada milli sporcular tarafından Türk bayrağı takdim edildi.

Program kapsamında Gençlik ve Spor Müdürlüğü halk oyunları ekibi, Bolu yöresine ait gösteri sundu. Beğeniyle izlenen etkinliğin ardından Atatürk'e saygı yürüyüşü yapıldı.

Katılımcılar, İzzet Baysal Caddesi'nden Atatürk Anıtı'nın bulunduğu Anıtpark'a kadar yürüdü.

Yürüyüşe Vali Kılıç, Garnizon Komutan Vekili Tankçı Kıdemli Albay Cavit Nartop???????, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar, sporcular ve öğrenciler katıldı.

Atatürk Anıtı'na valilik, garnizon komutanlığı ve belediye başkanlığı çelenlerinin sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kılıç ve Özcan, anıt özel defterini imzaladı.

Törenin ardından Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi'nde "Atatürk ve Bolu" fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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