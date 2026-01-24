Haberler

Gazeteci Uğur Mumcu ölümünün 33. yılında Ayvalık'taki evinin önünde anıldı

Gazeteci Uğur Mumcu ölümünün 33. yılında Ayvalık'taki evinin önünde anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da 24 Ocak 1993'te yaşamını yitiren gazeteci Uğur Mumcu, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki evinin önünde düzenlenen anma töreniyle anıldı. Törene Ayvalık Belediye Başkanı ve vatandaşlar katıldı.

Ankara'da 24 Ocak 1993'te otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu yaşamını yitiren gazeteci ve yazar Uğur Mumcu ölümünün 33. yılında Balıkesir'in Ayvalık içesindeki evinin önünde anıldı.

Armutçuk Son Durak mevkisindeki Tapu Kadastro Evleri Sitesi'nin bahçesindeki anma törenine Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar ile diğer ilgililer katıldı.

Ergin'in bir konuşma yaptığı program Mumcu'nun evinin bahçesine karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı

Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan'a canlı yayında o an soruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Minneapolis buz kesti! Makarna bile havada dondu

Termometreye bakan gözlerine inanamadı! Makarna bile havada dondu
Galatasaray, Uğurcan'dan sonra Trabzonspor'dan bir ismi daha alıyor

Galatasaray Uğurcan'dan sonra Trabzonspor'dan bir ismi daha alıyor
Bakan Şimşek: Fitch ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir

Piyasaların merakla beklediği rapora Bakan Şimşek'ten ilk yorum
Kreşte taciz soruşturmasında mağdur çocuğun ifadesi: Arkadaşımı dövdü, elbisemi indirip çıplakken kameraya çekti

Mağdur çocuğun ifadesi ortaya çıktı: Elbisemi indirip kameraya çekti
Minneapolis buz kesti! Makarna bile havada dondu

Termometreye bakan gözlerine inanamadı! Makarna bile havada dondu
Gürsel Tekin: Madde bağımlılığını görmezden gelirsek geleceğimizi kaybederiz

Gürsel Tekin'in dikkat çektiği tehlike: Geleceğimizi kaybederiz
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi

Mahkeme ihraç edilen teğmenle ilgili kararını verdi