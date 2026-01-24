Gazeteci Uğur Mumcu ölümünün 33. yılında Ayvalık'taki evinin önünde anıldı
Ankara'da 24 Ocak 1993'te yaşamını yitiren gazeteci Uğur Mumcu, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki evinin önünde düzenlenen anma töreniyle anıldı. Törene Ayvalık Belediye Başkanı ve vatandaşlar katıldı.
Ankara'da 24 Ocak 1993'te otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu yaşamını yitiren gazeteci ve yazar Uğur Mumcu ölümünün 33. yılında Balıkesir'in Ayvalık içesindeki evinin önünde anıldı.
Armutçuk Son Durak mevkisindeki Tapu Kadastro Evleri Sitesi'nin bahçesindeki anma törenine Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar ile diğer ilgililer katıldı.
Ergin'in bir konuşma yaptığı program Mumcu'nun evinin bahçesine karanfil bırakılmasıyla sona erdi.
Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel