Gazeteci Uğur Mumcu ölümünün 33. yılında Ayvalık'taki evinin önünde anıldı

Ankara'da 24 Ocak 1993'te otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu yaşamını yitiren gazeteci ve yazar Uğur Mumcu ölümünün 33. yılında Balıkesir'in Ayvalık içesindeki evinin önünde anıldı.

Armutçuk Son Durak mevkisindeki Tapu Kadastro Evleri Sitesi'nin bahçesindeki anma törenine Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar ile diğer ilgililer katıldı.

Ergin'in bir konuşma yaptığı program Mumcu'nun evinin bahçesine karanfil bırakılmasıyla sona erdi.