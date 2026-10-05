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Yeşilay Sinop Şubesi Uğur Mumcu Meydanı'nda bağımlılıklara karşı stant açtı

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Yeşilay Sinop Şubesi Uğur Mumcu Meydanı'nda bağımlılıklara karşı stant açtı
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Yeşilay Sinop Şubesi, Uğur Mumcu Meydanı'nda kurduğu stantta vatandaşlara madde bağımlılığı, sigaranın zararları ve teknoloji bağımlılığından korunma yollarını anlattı. Stantta broşür dağıtıldı, çocuklar ve vatandaşlar için oyun ve etkinlikler düzenlendi.

Yeşilay Sinop Şubesince vatandaşlar bağımlılıklara karşı bilgilendirdi.

Yeşilay tarafından Uğur Mumcu Meydanı'nda kurulan stantta, vatandaşlara, madde bağımlılığı, sigaranın zararları ve teknoloji bağımlılığından korunma yollarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Yeşilay görevlilerince ayrıca bağımlılık türleri, bağımlılığın zararları ve korunma yöntemlerine ilişkin bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Kurulan stantta, çocuklar ve vatandaşlar için çeşitli oyun ve etkinlikler de düzenlenerek farkındalık çalışmalarının eğlenceli bir ortamda gerçekleştirilmesi sağlandı.

Kaynak: AA
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