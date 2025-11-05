Sinop'ta 'Yeşil Vatan Seferberliği' Kapsamında Fidan Dağıtımı Yapıldı

Sinop'ta "Yeşil Vatan Seferberliği" kapsamında vatandaşlara fidan dağıtımı yapıldı.

Uğur Mumcu Meydanı'ndaki etkinlikte, Sinop Orman Bölge Müdürlüğü tarafından stant açıldı.

Burada vatandaşlara ücretsiz olarak fıstık çamı, nar, ortanca ve badem fidanları dağıtıldı.

Müdürlük görevlilerince ayrıca fidan alan vatandaşlar adına sertifika oluşturularak kendilerine teslim edildi.

Kentte yürütülen "Yeşil Vatan Seferberliği" kapsamında Sinop Üniversitesi öğrencilerine yönelik de fidan dağıtımı ve bilgilendirme faaliyetleri yapılacağı öğrenildi.