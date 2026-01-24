Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, Keşan'da anıldı

Haberler

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, bombalı suikast sonucu hayatını kaybedişinin 33. yıl dönümünde Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen anma töreninde saygıyla anıldı.

ANKARA'da evinin önünde uğradığı bombalı suikast sonucu hayatını kaybeden gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 33'üncü yıl dönümünde Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

Çarşı merkezindeki Uğur Mumcu Anıtı önünde gerçekleştirilen törene, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Yenimuhacir Belediye Başkanı Tamer Kıral, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından Avukat Baturay Ulu ve Avukat Kubilay Öztürk birer konuşma yaptı. Anma töreni, Keşan Türkü Dostları Derneği Başkanı Soner Velioğlu tarafından 'Uğurlar olsun', 'Ankara'nın taşına bak' ile 'Güle yel değdi' adlı türkülerin seslendirilmesi ve Uğur Mumcu Anıtı'na karanfillerin bırakılmasıyla sona erdi.

