Suudi Arabistan Haberleri - Suudi Arabistan Haber - Haberler

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Suudi Arabistan Haberleri

Suudi Arabistan haber, Suudi Arabistan son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mekke'de basın toplantısında konuştu: (2)

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mekke'de basın toplantısında konuştu: (2)

Suudi Arabistan - 5 Dakika Önce
Türk hacıların yaş ortalaması 54'e indi

Türk hacıların yaş ortalaması 54'e indi

Suudi Arabistan - 56 Dakika Önce
Sudan'da kurban pazarlarında durgunluk yaşanıyor

Sudan'da kurban pazarlarında durgunluk yaşanıyor

Suudi Arabistan - 1 Saat Önce
Türk hacıların yaş ortalaması 54'e indiBu sene salgın sebebiyle 65 yaş haddine takılan 31 bin 226 kişi, sınırlama olmaz ise 2023 yılında kur'aya...

Türk hacıların yaş ortalaması 54'e indiBu sene salgın sebebiyle 65 yaş haddine takılan 31 bin 226 kişi, sınırlama olmaz ise 2023 yılında kur'aya...

Suudi Arabistan - 1 Saat Önce
Yemen'de silah deposunda patlama: 6 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Yemen'de silah deposunda patlama: 6 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Suudi Arabistan - 2 Saat Önce
65 yaş kriterini bir gün farkla sağlayan 17 Türk hacı adayı kutsal topraklarda

65 yaş kriterini bir gün farkla sağlayan 17 Türk hacı adayı kutsal topraklarda

Suudi Arabistan - 2 Saat Önce
Türk hacıların yaş ortalaması 54'e indi

Türk hacıların yaş ortalaması 54'e indi

Suudi Arabistan - 3 Saat Önce
Uluslararası Göç Örgütü: 'Yemenli 42 bin kişi yerinden edildi'

Uluslararası Göç Örgütü: "Yemenli 42 bin kişi yerinden edildi"

Suudi Arabistan - 3 Saat Önce
Fuat Sezgin kimdir? Prof. Dr. Fuat Sezgin hayatı ve biyografisi! Fuat Sezgin çalışmaları neler?

Fuat Sezgin kimdir? Prof. Dr. Fuat Sezgin hayatı ve biyografisi! Fuat Sezgin çalışmaları neler?

Suudi Arabistan - 5 Saat Önce
El-İttihad'da Nuno Espirito Santo dönemi

El-İttihad'da Nuno Espirito Santo dönemi

Suudi Arabistan - 5 Saat Önce
'Hac ibadeti, öğrettiği ilkeler ve mesajlarla Müslümanların hayatının tamamını kuşatan bir ibadettir'

"Hac ibadeti, öğrettiği ilkeler ve mesajlarla Müslümanların hayatının tamamını kuşatan bir ibadettir"

Suudi Arabistan - Dün 16:41
Türk dünyası Arafat'taki Rahmet Tepesi'nde kucaklaştıFarklı coğrafyalardan gelen Türk hacı adayları, Arafat Vakfesi öncesi hasret giderdi

Türk dünyası Arafat'taki Rahmet Tepesi'nde kucaklaştıFarklı coğrafyalardan gelen Türk hacı adayları, Arafat Vakfesi öncesi hasret giderdi

Suudi Arabistan - Dün 14:48
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, canlı yayında gündemi değerlendirdi: (2)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, canlı yayında gündemi değerlendirdi: (2)

Suudi Arabistan - Dün 13:40
Türk hacı kafilelerinin tamamı kutsal topraklara ulaştı

Türk hacı kafilelerinin tamamı kutsal topraklara ulaştı

Suudi Arabistan - Dün 12:51

Sudan'da kurban pazarlarında durgunluk yaşanıyor
Yenilikçi dijital ödeme sistemlerinin kullanımı her geçen gün artıyor

Yenilikçi dijital ödeme sistemlerinin kullanımı her geçen gün artıyor

Suudi Arabistan - Dün 10:37
Son dakika haberleri! Suudi Arabistan'da üst düzey görevlere kadınların da aralarında olduğu atamalar yapıldı

Son dakika haberleri! Suudi Arabistan'da üst düzey görevlere kadınların da aralarında olduğu atamalar yapıldı

Suudi Arabistan - Dün 00:14
Mekke'de hac hazırlıkları tamamlandıArafat, Müzdelife ve Mina'da çadırlar tam teşekküllü hale getirildi

Mekke'de hac hazırlıkları tamamlandıArafat, Müzdelife ve Mina'da çadırlar tam teşekküllü hale getirildi

Suudi Arabistan - 03.07.2022
Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, İsrail'in Arap NATO'su fikrine dahil olmadığını söyledi

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, İsrail'in Arap NATO'su fikrine dahil olmadığını söyledi

Suudi Arabistan - 03.07.2022
Haftanın tarihine bakış

Haftanın tarihine bakış

Suudi Arabistan - 03.07.2022
Altından kılıç yapıp yurt dışına satıyor

Altından kılıç yapıp yurt dışına satıyor

Suudi Arabistan - 03.07.2022
Son dakika: Hindistan'da gözaltındaki Müslüman gazeteci Zubair'in kefaletle serbest bırakılma talebi reddedildi

Son dakika: Hindistan'da gözaltındaki Müslüman gazeteci Zubair'in kefaletle serbest bırakılma talebi reddedildi

Suudi Arabistan - 02.07.2022
İngiltere'de Onur Yürüyüşü'nün 50. yılı: İlk yürüyüşe katılanlar bugünü değerlendiriyor

İngiltere'de Onur Yürüyüşü'nün 50. yılı: İlk yürüyüşe katılanlar bugünü değerlendiriyor

Suudi Arabistan - 02.07.2022
TİM Başkanı Gültepe: '2022 hedefimiz olan 250 milyar dolara yıl bitmeden ulaşacağız'

TİM Başkanı Gültepe: "2022 hedefimiz olan 250 milyar dolara yıl bitmeden ulaşacağız"

Suudi Arabistan - 02.07.2022
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Medine'de Türk Hac İşleri Ofisi'ni ziyaret etti Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Medine'de Türk Hac İşleri Ofisi'ni ziyaret etti Açıklaması

Suudi Arabistan - 02.07.2022
Suudi Arabistan'dan 3 yıl sonra ilk charter uçuşu gerçekleştirildi

Suudi Arabistan'dan 3 yıl sonra ilk charter uçuşu gerçekleştirildi

Suudi Arabistan - 01.07.2022
Suudi Arabistan'dan Trabzon'a bu yılın ilk charter uçuşu yapıldı

Suudi Arabistan'dan Trabzon'a bu yılın ilk charter uçuşu yapıldı

Suudi Arabistan - 01.07.2022
Kabe'nin çevresindeki bariyerler nedeniyle Hacer'ül Esved'e hasret tavaf

Kabe'nin çevresindeki bariyerler nedeniyle Hacer'ül Esved'e hasret tavaf

Suudi Arabistan - 01.07.2022
Yemenliler, Husilerin Taiz kentine uyguladığı ablukayı protesto etti

Yemenliler, Husilerin Taiz kentine uyguladığı ablukayı protesto etti

Suudi Arabistan - 01.07.2022
'Spor Turizmi Devlet Destekleri' tanıtım toplantısı

"Spor Turizmi Devlet Destekleri" tanıtım toplantısı

Suudi Arabistan - 01.07.2022
Video: Ekonomik Sıkıntı İçindeki Türkiye Bölgesel Nüfuzu Olan Ülkelerle Bağlarını Onarmaya Çalışıyor

Video: Ekonomik Sıkıntı İçindeki Türkiye Bölgesel Nüfuzu Olan Ülkelerle Bağlarını Onarmaya Çalışıyor

Suudi Arabistan - 01.07.2022
Son dakika haberleri: Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor

Son dakika haberleri: Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor

Suudi Arabistan - 01.07.2022
Ürdün'ün 'Orta Doğu'da NATO benzeri askeri ittifak önerisi' tartışılıyor

Ürdün'ün "Orta Doğu'da NATO benzeri askeri ittifak önerisi" tartışılıyor

Suudi Arabistan - 01.07.2022
Galatasaray, Erik Botheim ile yakından ilgileniyor

Galatasaray, Erik Botheim ile yakından ilgileniyor

Suudi Arabistan - 01.07.2022
Kabe'nin çevresindeki bariyerler nedeniyle Hacer'ül Esved'e hasret tavaf

Kabe'nin çevresindeki bariyerler nedeniyle Hacer'ül Esved'e hasret tavaf

Suudi Arabistan - 01.07.2022
Temmuz 2022 Dünya Gündemi

Temmuz 2022 Dünya Gündemi

Suudi Arabistan - 01.07.2022
Brent petrolün varil fiyatı 108,63 dolar

Brent petrolün varil fiyatı 108,63 dolar

Suudi Arabistan - 01.07.2022
Mescid-i Haram'da cuma namazı

Mescid-i Haram'da cuma namazı

Suudi Arabistan - 01.07.2022
DP Genel Başkanı Uysal: 'Sahte Kabadayı Misali Yine Çark Etti'

DP Genel Başkanı Uysal: "Sahte Kabadayı Misali Yine Çark Etti"

Suudi Arabistan - 30.06.2022
Son dakika: KASTAMONU - Bakan Kurum, sele kapılan gencin hacda bulunan babasıyla telefonda görüştü Açıklaması

Son dakika: KASTAMONU - Bakan Kurum, sele kapılan gencin hacda bulunan babasıyla telefonda görüştü Açıklaması

Suudi Arabistan - 30.06.2022
OPEC+ grubu ağustosta günlük 648 bin varil üretim artışına gidecek

OPEC+ grubu ağustosta günlük 648 bin varil üretim artışına gidecek

Suudi Arabistan - 30.06.2022
Son dakika haberi! Bakan Kurum, sele kapılan gencin hacda bulunan babasıyla telefonda görüştü Açıklaması

Son dakika haberi! Bakan Kurum, sele kapılan gencin hacda bulunan babasıyla telefonda görüştü Açıklaması

Suudi Arabistan - 30.06.2022
Onur Ayı: Amazon BAE'de LGBT ürünlere sınırlama getirdi

Onur Ayı: Amazon BAE'de LGBT ürünlere sınırlama getirdi

Suudi Arabistan - 30.06.2022
Suudi Arabistan'dan Trabzon'a bu yılın ilk charter uçuşu yarın yapılacak

Suudi Arabistan'dan Trabzon'a bu yılın ilk charter uçuşu yarın yapılacak

Suudi Arabistan - 30.06.2022
Hacı adayları 8 Temmuz Cuma günü Arafat'a çıkacak

Hacı adayları 8 Temmuz Cuma günü Arafat'a çıkacak

Suudi Arabistan - 30.06.2022
Altının gram fiyatının bin TL'nin altına gerilemesi kuyumcuları hareketlendi

Altının gram fiyatının bin TL'nin altına gerilemesi kuyumcuları hareketlendi

Suudi Arabistan - 30.06.2022
Türk hacı adayları 2 yıllık hasretin ardından kutsal topraklarda

Türk hacı adayları 2 yıllık hasretin ardından kutsal topraklarda

Suudi Arabistan - 30.06.2022
Suudi Arabistan ve Umman'da Kurban Bayramı 9 Temmuz'da başlayacak

Suudi Arabistan ve Umman'da Kurban Bayramı 9 Temmuz'da başlayacak

Suudi Arabistan - 29.06.2022
Bahreyn ve Mısır birçok alanda iş birliği anlaşması imzaladı

Bahreyn ve Mısır birçok alanda iş birliği anlaşması imzaladı

Suudi Arabistan - 29.06.2022
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Paris'te iki görüşmelerde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Paris'te iki görüşmelerde bulundu

Suudi Arabistan - 29.06.2022
Son dakika haber: Yemen'de emniyet müdürünün aracına düzenlenen bomba tuzaklı saldırıda 4 kişi öldü

Son dakika haber: Yemen'de emniyet müdürünün aracına düzenlenen bomba tuzaklı saldırıda 4 kişi öldü

Suudi Arabistan - 29.06.2022
Engin Altay: 'Bu Faşizmde Bile Olmaz; Bu Kafa Ekonomiyi, Mevcut Tabloyu İyiye Götüren Bir Kafa Değil'

Engin Altay: "Bu Faşizmde Bile Olmaz; Bu Kafa Ekonomiyi, Mevcut Tabloyu İyiye Götüren Bir Kafa Değil"

Suudi Arabistan - 29.06.2022
Muharrem İnce'den Millet İttifakı'na yönelik kavga çıkaracak sözler: 11 ay bile dayanamazsınız

Muharrem İnce'den Millet İttifakı'na yönelik kavga çıkaracak sözler: 11 ay bile dayanamazsınız

Suudi Arabistan - 29.06.2022
Türk hacı adayları 2 yıllık hasretin ardından kutsal topraklarda

Türk hacı adayları 2 yıllık hasretin ardından kutsal topraklarda

Suudi Arabistan - 29.06.2022
Altının gram fiyatının bin TL'nin altına gerilemesi kuyumcuları hareketlendi

Altının gram fiyatının bin TL'nin altına gerilemesi kuyumcuları hareketlendi

Suudi Arabistan - 29.06.2022
Hacı adayları iki yıl sonra kutsal topraklarda

Hacı adayları iki yıl sonra kutsal topraklarda

Suudi Arabistan - 29.06.2022
Ituc 2022 Küresel Haklar Endeksi: 'Türkiye İşçi Haklarında En Kötü 10 Ülke Arasında'

Ituc 2022 Küresel Haklar Endeksi: "Türkiye İşçi Haklarında En Kötü 10 Ülke Arasında"

Suudi Arabistan - 29.06.2022
Kosova ve Arnavutluk'tan hac kafileleri kutsal topraklara uğurlandı

Kosova ve Arnavutluk'tan hac kafileleri kutsal topraklara uğurlandı

Suudi Arabistan - 29.06.2022
Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerini sürdürüyor

Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerini sürdürüyor

Suudi Arabistan - 29.06.2022
GÜNDEM ÖZETİ / 29 Haziran 2022

GÜNDEM ÖZETİ / 29 Haziran 2022

Suudi Arabistan - 28.06.2022
İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Pakistan Genelkurmay Başkanı sınır güvenliğini görüştü

İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Pakistan Genelkurmay Başkanı sınır güvenliğini görüştü

Suudi Arabistan - 28.06.2022
BM: Yemen'in Hudeyde kentindeki saldırıda bir çocuk öldü

BM: Yemen'in Hudeyde kentindeki saldırıda bir çocuk öldü

Suudi Arabistan - 28.06.2022
Pakistan Genelkurmay Başkanı, İran Devrim Muhafızları Komutanı ile sınır güvenliğini görüştü

Pakistan Genelkurmay Başkanı, İran Devrim Muhafızları Komutanı ile sınır güvenliğini görüştü

Suudi Arabistan - 28.06.2022
Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerini sürdürüyor

Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerini sürdürüyor

Suudi Arabistan - 28.06.2022
Brent petrol, G7'nin Rusya'ya yönelik yaptırım sözüyle 112,86 dolara yükseldi

Brent petrol, G7'nin Rusya'ya yönelik yaptırım sözüyle 112,86 dolara yükseldi

Suudi Arabistan - 28.06.2022
Trabzon'daki Ayasofya Camii yerli turistten çok Arap turistlerin akınına uğruyor

Trabzon'daki Ayasofya Camii yerli turistten çok Arap turistlerin akınına uğruyor

Suudi Arabistan - 28.06.2022
Petrol ithalatı nisanda yüzde 10,1 arttı

Petrol ithalatı nisanda yüzde 10,1 arttı

Suudi Arabistan - 28.06.2022
Anderson Talisca mesajı verdi! Yaptığı açıklamaya yorum yağdı

Anderson Talisca mesajı verdi! Yaptığı açıklamaya yorum yağdı

Suudi Arabistan - 28.06.2022
İran, Tahran ve Riyad'da Büyükelçiliklerin Yeniden Açılmasını Memnuniyetle Karşılıyor

İran, Tahran ve Riyad'da Büyükelçiliklerin Yeniden Açılmasını Memnuniyetle Karşılıyor

Suudi Arabistan - 27.06.2022
Benzine motorine indirim var mı? Mazot indirim var mı? Yakıta indirim gelecek mi? Mazota, Motorine indirim var mı?

Benzine motorine indirim var mı? Mazot indirim var mı? Yakıta indirim gelecek mi? Mazota, Motorine indirim var mı?

Suudi Arabistan - 28.06.2022
AFYONKARAHİSAR - Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan, Afyonkarahisar'da konuştu

AFYONKARAHİSAR - Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan, Afyonkarahisar'da konuştu

Suudi Arabistan - 27.06.2022
Suudi Arabistan ve İtalya Dışişleri Bakanları bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü

Suudi Arabistan ve İtalya Dışişleri Bakanları bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü

Suudi Arabistan - 27.06.2022
İsrail, ABD, Bahreyn, Mısır, BAE ve Fas'tan yetkililer Manama'da toplandı

İsrail, ABD, Bahreyn, Mısır, BAE ve Fas'tan yetkililer Manama'da toplandı

Suudi Arabistan - 27.06.2022
Son dakika haberleri... Suudi Arabistan Yemen Büyükelçisi, BM Yemen Temsilcisiyle ateşkes çabalarını görüştü

Son dakika haberleri... Suudi Arabistan Yemen Büyükelçisi, BM Yemen Temsilcisiyle ateşkes çabalarını görüştü

Suudi Arabistan - 27.06.2022
Manyas'ta Hacı adayları uğurlandı

Manyas'ta Hacı adayları uğurlandı

Suudi Arabistan - 27.06.2022
CHP'li Çakırözer: 'Kaşıkçı kararı hukukun değil, siyasetin kararıydı'

CHP'li Çakırözer: "Kaşıkçı kararı hukukun değil, siyasetin kararıydı"

Suudi Arabistan - 27.06.2022
Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 27 Haziran Benzine ve Motorine ZAM veya İNDİRİM var mı? Mazota zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 27 Haziran Benzine ve Motorine ZAM veya İNDİRİM var mı? Mazota zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

Suudi Arabistan - 27.06.2022
Rize-Artvin Havalimanı'ndan ilk yurt dışı seferi Cidde'ye

Rize-Artvin Havalimanı'ndan ilk yurt dışı seferi Cidde'ye

Suudi Arabistan - 27.06.2022
Rize-Artvin Havalimanı'ndan ilk yurt dışı uçuşu Mekke'ye yapıldı

Rize-Artvin Havalimanı'ndan ilk yurt dışı uçuşu Mekke'ye yapıldı

Suudi Arabistan - 27.06.2022
İran ABD ile yaptırımların kaldırılmasına ilişkin görüşmelerin bu hafta yapılacağını duyurdu

İran ABD ile yaptırımların kaldırılmasına ilişkin görüşmelerin bu hafta yapılacağını duyurdu

Suudi Arabistan - 27.06.2022
Sudan, mango üretiminde Afrika'da ön sıralarda yer alıyor

Sudan, mango üretiminde Afrika'da ön sıralarda yer alıyor

Suudi Arabistan - 27.06.2022
Olimpiyatlar için gün bekleyen kick boks, Türkiye'nin 'kürsü' şansını artıracak

Olimpiyatlar için gün bekleyen kick boks, Türkiye'nin "kürsü" şansını artıracak

Suudi Arabistan - 27.06.2022
Kuzey Makedonya'dan ilk hac kafilesi uğurlandı

Kuzey Makedonya'dan ilk hac kafilesi uğurlandı

Suudi Arabistan - 27.06.2022
Brent petrolün varil fiyatı 109,07 dolar

Brent petrolün varil fiyatı 109,07 dolar

Suudi Arabistan - 27.06.2022
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 'Prens Selman'ın gelişi dış politikada bir U dönüşü müdür?' sorusuna yanıt

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan "Prens Selman'ın gelişi dış politikada bir U dönüşü müdür?" sorusuna yanıt

Suudi Arabistan - 27.06.2022
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile Irak Başbakanı Kazımi 'bölgesel gelişmeleri' konuştu

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile Irak Başbakanı Kazımi "bölgesel gelişmeleri" konuştu

Suudi Arabistan - 27.06.2022
Kılıçdaroğlu'ndan 'Mavi Marmara' Açıklaması: 'İsrail'e Mesajım; Bu Mesele Bizim İçin Kapanmış Değildir'

Kılıçdaroğlu'ndan 'Mavi Marmara' Açıklaması: "İsrail'e Mesajım; Bu Mesele Bizim İçin Kapanmış Değildir"

Suudi Arabistan - 26.06.2022
Suudi Arabistan ile Pakistanlı yetkililer, askeri iş birliğinin güçlendirilmesini görüştü

Suudi Arabistan ile Pakistanlı yetkililer, askeri iş birliğinin güçlendirilmesini görüştü

Suudi Arabistan - 26.06.2022
İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Irak Başbakanı Kazımi görüşmesinde 'ekonomi' vurgusu

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Irak Başbakanı Kazımi görüşmesinde "ekonomi" vurgusu

Suudi Arabistan - 26.06.2022
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Mavi Marmara şehidi Çetin Topçuoğlu'nun ailesini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Mavi Marmara şehidi Çetin Topçuoğlu'nun ailesini ziyaret etti

Suudi Arabistan - 26.06.2022
Son dakika haberi! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 'Adadaki silahların ne olacağını biz onlara göstereceğiz'

Son dakika haberi! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Adadaki silahların ne olacağını biz onlara göstereceğiz"

Suudi Arabistan - 26.06.2022
Son dakika... Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, Irak Başbakanı Kazımi ile ikili ilişkileri görüştü

Son dakika... Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, Irak Başbakanı Kazımi ile ikili ilişkileri görüştü

Suudi Arabistan - 26.06.2022
CHP'li Toprak'tan Erdoğan'ın Adaylık Tartışmasına Yorum: 'Yapay Tartışma. Siyasi Yasak Peşinde Değiliz'

CHP'li Toprak'tan Erdoğan'ın Adaylık Tartışmasına Yorum: "Yapay Tartışma. Siyasi Yasak Peşinde Değiliz"

Suudi Arabistan - 26.06.2022
25 Haziran 2022 Haberleri

25 Haziran 2022 Haberleri

Suudi Arabistan - 26.06.2022
Suudi Arabistan, seyahat yasağından sonra Türk ürünlerine uyguladığı ambargoyu da kaldırdı

Suudi Arabistan, seyahat yasağından sonra Türk ürünlerine uyguladığı ambargoyu da kaldırdı

Suudi Arabistan - 25.06.2022
CHP'li Özel, Suudi Prens Selman'ın Ziyaretini Eleştirdi: 'Küstahlıkla Karşı Karşıya Kaldık, Bu Küstahlığa Sessiz Kalanlara da Yazıklar Olsun'

CHP'li Özel, Suudi Prens Selman'ın Ziyaretini Eleştirdi: "Küstahlıkla Karşı Karşıya Kaldık, Bu Küstahlığa Sessiz Kalanlara da Yazıklar Olsun"

Suudi Arabistan - 25.06.2022
Ali Öztunç'tan Soylu'ya: 'Siz Suudi Prensin Şatafatlı Ziyafetine Giderken Marmaris Belediye Başkanı Yangını Söndürmek İçin Çalışıyordu'

Ali Öztunç'tan Soylu'ya: "Siz Suudi Prensin Şatafatlı Ziyafetine Giderken Marmaris Belediye Başkanı Yangını Söndürmek İçin Çalışıyordu"

Suudi Arabistan - 25.06.2022
Yemen'den buğday stoklarının tükenmek üzere olduğu açıklaması

Yemen'den buğday stoklarının tükenmek üzere olduğu açıklaması

Suudi Arabistan - 25.06.2022
Etil Alkolde Gümrük Vergisi Artırıldı

Etil Alkolde Gümrük Vergisi Artırıldı

Suudi Arabistan - 25.06.2022
Suudi Arabistan Kralı kimdir? Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud kim?

Suudi Arabistan Kralı kimdir? Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud kim?

Suudi Arabistan - 28.04.2022
Muhsin Kara kimdir? Ezan okuma yarışmasının 1. si Muhsin Kara kimdir, hangi camide görev yapıyor, hangi cami imamı? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Muhsin Kara kimdir? Ezan okuma yarışmasının 1. si Muhsin Kara kimdir, hangi camide görev yapıyor, hangi cami imamı? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Suudi Arabistan - 09.05.2022
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