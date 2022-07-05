Suudi Arabistan Haberleri - Suudi Arabistan Haber - Haberler

Suudi Arabistan Haberleri
Suudi Arabistan haber, Suudi Arabistan son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mekke'de basın toplantısında konuştu: (2)
Türk hacıların yaş ortalaması 54'e indiBu sene salgın sebebiyle 65 yaş haddine takılan 31 bin 226 kişi, sınırlama olmaz ise 2023 yılında kur'aya...
65 yaş kriterini bir gün farkla sağlayan 17 Türk hacı adayı kutsal topraklarda
Fuat Sezgin kimdir? Prof. Dr. Fuat Sezgin hayatı ve biyografisi! Fuat Sezgin çalışmaları neler?
"Hac ibadeti, öğrettiği ilkeler ve mesajlarla Müslümanların hayatının tamamını kuşatan bir ibadettir"
Türk dünyası Arafat'taki Rahmet Tepesi'nde kucaklaştıFarklı coğrafyalardan gelen Türk hacı adayları, Arafat Vakfesi öncesi hasret giderdi
Son dakika haberleri! Suudi Arabistan'da üst düzey görevlere kadınların da aralarında olduğu atamalar yapıldı
Mekke'de hac hazırlıkları tamamlandıArafat, Müzdelife ve Mina'da çadırlar tam teşekküllü hale getirildi
Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, İsrail'in Arap NATO'su fikrine dahil olmadığını söyledi
Son dakika: Hindistan'da gözaltındaki Müslüman gazeteci Zubair'in kefaletle serbest bırakılma talebi reddedildi
İngiltere'de Onur Yürüyüşü'nün 50. yılı: İlk yürüyüşe katılanlar bugünü değerlendiriyor
TİM Başkanı Gültepe: "2022 hedefimiz olan 250 milyar dolara yıl bitmeden ulaşacağız"
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Medine'de Türk Hac İşleri Ofisi'ni ziyaret etti Açıklaması
Kabe'nin çevresindeki bariyerler nedeniyle Hacer'ül Esved'e hasret tavaf
Video: Ekonomik Sıkıntı İçindeki Türkiye Bölgesel Nüfuzu Olan Ülkelerle Bağlarını Onarmaya Çalışıyor
Ürdün'ün "Orta Doğu'da NATO benzeri askeri ittifak önerisi" tartışılıyor
Kabe'nin çevresindeki bariyerler nedeniyle Hacer'ül Esved'e hasret tavaf
Son dakika: KASTAMONU - Bakan Kurum, sele kapılan gencin hacda bulunan babasıyla telefonda görüştü Açıklaması
Son dakika haberi! Bakan Kurum, sele kapılan gencin hacda bulunan babasıyla telefonda görüştü Açıklaması
Suudi Arabistan'dan Trabzon'a bu yılın ilk charter uçuşu yarın yapılacak
Altının gram fiyatının bin TL'nin altına gerilemesi kuyumcuları hareketlendi
Son dakika haber: Yemen'de emniyet müdürünün aracına düzenlenen bomba tuzaklı saldırıda 4 kişi öldü
Engin Altay: "Bu Faşizmde Bile Olmaz; Bu Kafa Ekonomiyi, Mevcut Tabloyu İyiye Götüren Bir Kafa Değil"
Muharrem İnce'den Millet İttifakı'na yönelik kavga çıkaracak sözler: 11 ay bile dayanamazsınız
Altının gram fiyatının bin TL'nin altına gerilemesi kuyumcuları hareketlendi
Ituc 2022 Küresel Haklar Endeksi: "Türkiye İşçi Haklarında En Kötü 10 Ülke Arasında"
İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Pakistan Genelkurmay Başkanı sınır güvenliğini görüştü
Pakistan Genelkurmay Başkanı, İran Devrim Muhafızları Komutanı ile sınır güvenliğini görüştü
Brent petrol, G7'nin Rusya'ya yönelik yaptırım sözüyle 112,86 dolara yükseldi
Trabzon'daki Ayasofya Camii yerli turistten çok Arap turistlerin akınına uğruyor
İran, Tahran ve Riyad'da Büyükelçiliklerin Yeniden Açılmasını Memnuniyetle Karşılıyor
Benzine motorine indirim var mı? Mazot indirim var mı? Yakıta indirim gelecek mi? Mazota, Motorine indirim var mı?
AFYONKARAHİSAR - Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan, Afyonkarahisar'da konuştu
Suudi Arabistan ve İtalya Dışişleri Bakanları bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü
İsrail, ABD, Bahreyn, Mısır, BAE ve Fas'tan yetkililer Manama'da toplandı
Son dakika haberleri... Suudi Arabistan Yemen Büyükelçisi, BM Yemen Temsilcisiyle ateşkes çabalarını görüştü
Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 27 Haziran Benzine ve Motorine ZAM veya İNDİRİM var mı? Mazota zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!
İran ABD ile yaptırımların kaldırılmasına ilişkin görüşmelerin bu hafta yapılacağını duyurdu
Olimpiyatlar için gün bekleyen kick boks, Türkiye'nin "kürsü" şansını artıracak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan "Prens Selman'ın gelişi dış politikada bir U dönüşü müdür?" sorusuna yanıt
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile Irak Başbakanı Kazımi "bölgesel gelişmeleri" konuştu
Kılıçdaroğlu'ndan 'Mavi Marmara' Açıklaması: "İsrail'e Mesajım; Bu Mesele Bizim İçin Kapanmış Değildir"
Suudi Arabistan ile Pakistanlı yetkililer, askeri iş birliğinin güçlendirilmesini görüştü
İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Irak Başbakanı Kazımi görüşmesinde "ekonomi" vurgusu
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Mavi Marmara şehidi Çetin Topçuoğlu'nun ailesini ziyaret etti
Son dakika haberi! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Adadaki silahların ne olacağını biz onlara göstereceğiz"
Son dakika... Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, Irak Başbakanı Kazımi ile ikili ilişkileri görüştü
CHP'li Toprak'tan Erdoğan'ın Adaylık Tartışmasına Yorum: "Yapay Tartışma. Siyasi Yasak Peşinde Değiliz"
Suudi Arabistan, seyahat yasağından sonra Türk ürünlerine uyguladığı ambargoyu da kaldırdı
CHP'li Özel, Suudi Prens Selman'ın Ziyaretini Eleştirdi: "Küstahlıkla Karşı Karşıya Kaldık, Bu Küstahlığa Sessiz Kalanlara da Yazıklar Olsun"
Ali Öztunç'tan Soylu'ya: "Siz Suudi Prensin Şatafatlı Ziyafetine Giderken Marmaris Belediye Başkanı Yangını Söndürmek İçin Çalışıyordu"