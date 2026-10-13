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Arap Koalisyonu, başkent Riyad'ın kuzeyinde 3 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı

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Yemen'de meşru hükümete destek veren Arap Koalisyonu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın kuzeyinde tespit edilen 3 insansız hava aracının (İHA) düşürülerek imha edildiğini duyurdu. Koalisyon Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, İHA'ların kaynağına ilişkin bilgi vermedi.

Yemen'de meşru hükümet veren Arap koalisyonu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın kuzeyinde tespit edilen 3 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, başkent Riyad'ın kuzeyinde tespit edilen 3 İHA'nın düşürülerek imha edildiğini belirtti.

Maliki, İHA'ların kaynağına ilişkin bilgi vermedi.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek, Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
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