Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü. Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü. Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı
Kaynak: AA