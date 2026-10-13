Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü. Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü. Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı

Kaynak: AA
Bu haber 123 sitede yayınlandı.
Bu anketin sonucu çok konuşulur! İlk sırada ne AK Parti ne de Yeni Parti var

Bu anketin sonucu çok konuşulur! İlk sırada ne AK Parti ne de Yeni Parti var
Tapınakta dua eden kız çocuğuna kabusu yaşattı

Dua eden kız çocuğuna kabusu yaşattı
Fairford Hava Üssü'ne saldırı iddiası 29 ülkeyi birleştirdi: Harekete geçiyoruz

29 ülkeyi bir araya getiren saldırı iddiası: Harekete geçiyoruz
İstanbullular dikkat! Tam 15 ilçe saatlerce elektriksiz kalacak

Listede 15 ilçe var! Elektrik kesintisi saatlerce sürecek
Cenk Eren’in damarının yüzde 99’u tıkalı çıktı! Doktorların sorusu şaşırttı

Cenk Eren’e doktorlarından şaşırtan soru: Nasıl kalp krizi geçirmedin?
Bahçeli'den Türk gençlerine 'Fransa' mesajı: Heveslenmeyin, Türkiye’ye sahip çıkın

Bahçeli'den ayakta alkışlanan çağrı! Mesajı Türk gençlerineydi
Yetim gelinin mütevazı dileği ülkeyi seferber etti! Ülke tarihinin en şaşaalı düğünü yapıldı

Yetim gelinin mütevazı dileği sonrası öyle bir düğün yapıldı ki...