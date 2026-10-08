Haberler

Gürel: Mekke İttifakı ABD direktifi ve İsrail isteğiyle kurulan mezhep cephesidir

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gürel: Mekke İttifakı ABD direktifi ve İsrail isteğiyle kurulan mezhep cephesidir
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zafer Partisi Dış Politika Başkanı Şükrü Sina Gürel, Suudi Arabistan ve Pakistan'la kurulan "Mekke İttifakı"nın bölgesel ittifak değil, ABD'nin direktifiyle ve İsrail'in isteğiyle kurulan bir mezhep cephesi olduğunu söyledi. Gürel, "Buna ittifak demek mümkün değildir" dedi.

(ANKARA) - Zafer Partisi Dış Politika Başkanı Şükrü Sina Gürel, Suudi Arabistan ve Pakistan'la kurulan "Mekke İttifakı"na ilişkin, "Bu Mekke İttifakı, bölgesel bir ittifak değildir, Amerika Birleşik Devletleri'nin direktifiyle ve İsrail'in isteğiyle kurulan bir mezhep cephesidir" dedi.

Zafer Partisi Dış Politika Başkanı Şükrü Sina Gürel, "Mekke İttifakı"na ilişkin açıklama yaptı. Gürel, şunları söyledi:

"Bu Mekke İttifakı, bölgesel bir ittifak değildir, Amerika Birleşik Devletleri'nin direktifiyle ve İsrail'in isteğiyle kurulan bir mezhep cephesidir. Buna ittifak demek mümkün değildir."

Kaynak: ANKA
Bu haber 17 sitede yayınlandı.
Fuat Oktay'dan Filistin mesajı: Bu tablo tesadüf değil, hesaplı bir zulümdür

Dünyaya seslendi: Bu tablo tesadüf değil, hesaplı bir zulümdür
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cevdet Yılmaz'dan Ümit Özlale'nin iddialarına yanıt: Herkesten önce ben hesap sorarım

En yakınındaki isimle ilgili fon iddiasına Yılmaz'dan net yanıt
Cemil Tugay'ın o sözlerinin ardından İlkin Aydın'dan Atatürk'lü paylaşım

Siyasete girdi! Milli voleybolcudan manidar Cemil Tugay paylaşımı
Fed tutanaklarına göre yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha muhtemel görünüyor

Piyasalara yön verecek sinyal Fed tutanaklarından çıktı
Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılması sonrası Levent Üzümcü istifa etti

Cemil Tugay AK Parti'ye geçti, ünlü oyuncu görevi bıraktı
İşte Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı'nın evinden çıkan paralar

İşte kayyum belediye başkan yardımcısının evinden çıkan paralar
Konuşmaya çağırdı, silahla tehdit edip ateş etti

Konuşmaya çağırdı, silahla karşıladı
İzmir karıştı! Cemil Tugay'a tabutlu gönderme

İzmir karıştı! Cemil Tugay'a tabutlu gönderme