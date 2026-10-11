Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan, ortak açıklamayla Husiler tarafından Suudi Arabistan'a karşı gerçekleştirilen "düşmanca saldırıları en güçlü" şekilde kınadı

Kaynak: AA