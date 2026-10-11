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Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan, ortak açıklamayla Husiler tarafından Suudi Arabistan'a karşı gerçekleştirilen "düşmanca saldırıları en güçlü" şekilde kınadı

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Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan, ortak açıklamayla Husiler tarafından Suudi Arabistan'a karşı gerçekleştirilen "düşmanca saldırıları en güçlü" şekilde kınadı.

Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan, ortak açıklamayla Husiler tarafından Suudi Arabistan'a karşı gerçekleştirilen "düşmanca saldırıları en güçlü" şekilde kınadı

Kaynak: AA
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