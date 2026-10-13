Haberler

ICRC Başkanı, Orta Doğu'da sivillerin kabul edilemez bedel ödediğini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ICRC Başkanı Mirjana Spoljaric, Orta Doğu'daki saldırılar nedeniyle sivillerin kabul edilemez bedeller ödediğini bildirdi. Spoljaric, Suudi Arabistan ve Yemen'deki can kayıpları ile sivil altyapı hasarının endişe verici boyutlara ulaştığını belirterek sivillerin korunması ve gerilimin düşürülmesi çağrısı yaptı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric, Orta Doğu'daki saldırılar nedeniyle sivillerin kabul edilemez bedeller ödediğini, "limanlara, havaalanlarına ve hayati önem taşıyan altyapıya yönelik saldırıların bunlara bağımlı toplumlar açısından ağır sonuçlar doğurma riski taşıdığını" bildirdi.

Spoljaric, Orta Doğu'daki saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Orta Doğu'daki saldırılar sonucu sivillerin kabul edilemez bedeller ödediğini vurgulayan Spoljaric, " Suudi Arabistan'da son günlerdeki can kayıpları, yaralanmalar ve yıkım, çatışmaların siviller üzerindeki yıkıcı etkisinin bir başka örneğini oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Spoljaric, Yemen'deki can kayıpları, yerinden edilmeler ve sivil altyapıda meydana gelen hasarın boyutunun endişe verici hızla arttığına dikkati çekerek, Orta Doğu genelinde sivil altyapının defalarca hedef alındığını ?ve can kayıplarının yaşandığını anımsattı.

Siviller ve sivil nitelikteki varlıkların saldırılardan korunması çağrısında bulunan Spoljaric, "Çatışmanın tarafları, her koşulda siviller, sivil nitelikteki varlıklar ve askeri hedefler arasında ayrım yapmalı. Limanlara, havaalanlarına ve hayati önem taşıyan altyapıya yönelik saldırılar, bunlara bağımlı olan toplumlar açısından ağır sonuçlar doğurma riski taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Spoljaric, çatışmaların daha da şiddetlenmesinin on milyonlarca insan için felaket anlamına geleceğinin altını çizerek, gerilimi düşürmek ve sivilleri daha fazla zarardan korumak için acilen harekete geçilmesi çağrısı yaptı.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde tırmanırken, İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Kaynak: AA
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Yasemin Ergene, ameliyat olan eski eşini ziyaret etmediği iddialarına yanıt verdi

Boşandılar ama bağları kopmadı! Yasemin Ergene’den eski eş açıklaması

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suudi Arabistan'dan Netanyahu'nun sinsi Yemen planına ret

Sinsi plan suya düştü! Prens anında veto etti
Cenk Eren’den Aleyna Tilki ve Mabel Matiz’e sitem

Cenk Eren’den iki ünlü isme sitem! Biri selam vermedi, diğeri...
Samsunspor'un teklifini duyan Tedesco'dan saniyesinde cevap

Süper Lig'den teklif aldı anında yanıt verdi
Fenerbahçe'de formayı unutan biri var! 3 maçtır kulübeden çıkamıyor

Fenerbahçe'de formayı unutan biri var! 3 maçtır kulübeden çıkamıyor

Taraftarları ekran başında çileden çıkaran görüntü artık olmayacak

Taraftarları çileden çıkaran görüntü tarih oluyor
Okan Buruk'tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı

Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı
Haklarındaki iddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama

İddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama