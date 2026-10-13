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ABD Başkanı Trump, Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları için 'çok yanlış' dedi

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ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılara dair, "Husiler yanlış işler yapıyorlar hem de çok yanlış. Bu durum hiç iyi değil." değerlendirmesini yaptı.

Abd Başkanı Donald Trump, Ohio'da düzenleyeceği seçim mitingi için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"HUSİLER YANLIŞ İŞLER YAPIYORLAR HEM DE ÇOK YANLIŞ"

Trump, son günlerde Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını artıran Husiler'le ilgili bir soruya, "Husiler yanlış işler yapıyorlar hem de çok yanlış. Bu durum hiç iyi değil." yanıtını verdi.

Basın mensuplarının, "Husilerin son dönemde saldırılarını artırması ile ABD'deki Kongre ara seçimleri arasında bir ilişki görüp görmediği" şeklindeki sorusunu da cevaplayan Trump, şunları söyledi: "Bunun seçimleri nasıl etkileyeceğini bilmiyorum. Bunu hesaba katmıyorum. Tek bildiğim, İran'ın asla nükleer silaha sahip olmayacağı ve bu durumun artık gerçekleşmiş olduğu. Asla nükleer silaha sahip olmayacaklar. Ancak Husiler yanlış davranıyorlar."

"HUSİLERE KARŞI SALDIRILARA KATILABİLİRİZ" DEMİŞTİ 

Öte yandan dün Washington’ın Husilere karşı düzenlenecek saldırılarda Suudi Arabistan’a katılıp katılmayacağı yönündeki soruya verdiği yanıtta Trump, “Katılabiliriz. Duruma bakacağız. Son saldırıyı henüz öğrendik, bir karar vereceğiz ve hızlı hareket edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

HUSİLERİN SUUDİ ARABİSTAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'da başkent Riyad ve diğer birçok bölgeye balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenliyor.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA), Suudi Arabistan'daki 5 havalimanına bir haftada düzenlenen 10 saldırıda 19 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın ve bazı bölgelerin kontrolünü ellerinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
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