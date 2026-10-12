Haberler

Riyad'da erken uyarı sonrası 3 patlama sesi duyuldu, balistik füze imha edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Riyad'da erken uyarı alarmının ardından kentte 3 ayrı patlama sesi duyuldu; Sivil Savunma tehlikenin geçtiğini bildirdi ancak ayrıntı vermedi. Arap Koalisyonu Sözcüsü, Yemen'deki Husilerce fırlatılan balistik füzenin imha edildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da erken uyarı sisteminin tehlike alarmı vermesinin ardından kentte 3 ayrı patlama sesi duyuldu.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, erken uyarı sisteminin başkent genelinde devreye girdiği bildirildi.

Görgü tanıkları, uyarının ardından şehirde art arda 3 patlama sesinin işitildiğini aktardı.

Sivil Savunma Müdürlüğü kısa süre sonra ikinci bir açıklama yaparak "tehlikenin geçtiğini" bildirdi ancak olayın niteliğine dair ayrıntı paylaşmadı.

Öte yandan Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Yemen'deki Husiler tarafından Riyad'a fırlatılan bir balistik füzenin engellenerek imha edildiğini belirtti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'da başkent Riyad ve diğer birçok bölgeye balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA
Bu haber 51 sitede yayınlandı.
İmamoğlu davasında sanık, imar için 12 milyon 500 bin lira çek verdiğini söyledi

Dudak uçuklatan rüşvet ağını itiraf etti: Lanet ederek tamam dedim
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11 gol, 10 asist yapmıştı! Fenerbahçe'de şok ayrılık

11 gol, 10 asist yapmıştı! Fenerbahçe'de şok ayrılık
Hansi Flick'ten Galatasaray'ın yeni transferi Batrakov'a Barcelona yanıtı!

Galatasaray'ın yıldızı Barça yolcusu mu? Flick'ten övgü dolu sözler
Azerbaycan'da başörtüsü krizi büyüyor

Azerbaycan'da başörtüsü krizi büyüyor
Bir bardak su başına iş açtı! Tutuklanması isteniyor

Bir bardak su başına iş açtı!
Fuat Oktay’dan İsrailli Bakan Katz'a tepki: Tehdit diliyle barışın önüne geçilemez

Fuat Oktay "Soykırımcı İsrail'in bakanı" diyerek Katz'ı topa tuttu
Süper Lig'de bir ayrılık daha! 5 maçlık seri sonunu getirdi

Onun da sonu kötü oldu!
Şanlıurfa'da toz bulutu görüş mesafesini düşürdü

Suriye üzerinden geldi! Tüm kent turuncu renge büründü