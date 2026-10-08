Haberler

Husiler Riyad Havalimanı'nı vurdu:  2.5 milyon dolarlık uçak hasar gördü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Husiler Riyad Havalimanı'nı vurdu:  2.5 milyon dolarlık uçak hasar gördü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Husiler, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nı hedef aldı. Saldırının ardından havalimanında park halinde bulunan bir yolcu uçağında yangın çıktı. Alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, uçak kullanılamaz hale geldi.

  • Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na balistik füze saldırısı düzenlediklerini açıkladı.
  • Saldırıda Suudi Arabistan ulusal hava yolu şirketine ait Airbus A310-200 tipi ticari uçak alev alarak hasar gördü; bu model uçakların piyasa değeri 2,5 milyon dolar.
  • Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Riyad yönüne gönderilen iki balistik füzeyi havada imha ettiğini, bir füzenin de Khamis Muşayt yönünde önlendiğini duyurdu.

Yemen’deki Husiler, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na balistik füze saldırısı düzenlediklerini açıkladı. Saldırının ardından havalimanında bir ticari uçağın alev aldığı ve hasar gördüğü bildirildi. 

FÜZE SALDIRISINI HUSİLER ÜSTLENDİ

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nı balistik füzeyle hedef aldıklarını duyurdu. Seri, füzenin hedefini vurduğunu ve havalimanındaki hava trafiğinin aksadığını öne sürdü. 

HAVALİMANINDA UÇAK ALEV ALDI

Saldırı sırasında havalimanında bulunan ticari bir uçağın alev aldığı bildirildi. Görüntülerde uçaktan yoğun duman yükseldiği görülürken, uçağın hasar gördüğü aktarıldı.  Uçağın Suudi Arabistan'ın ulusal hava yolu şirketine ait Airbus A310-200 olduğu belirtildi. Bu model uçaklar piyasada 2.5 milyon dolardan alıcı buluyor. 

Ancak uçağın doğrudan füze tarafından vurulduğuna ilişkin Suudi makamlarından şu aşamada net bir doğrulama bulunmuyor.

SUUDİ ARABİSTAN FÜZELERİ ÖNLEDİ

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise Riyad yönüne gönderilen iki balistik füzenin havada imha edildiğini açıkladı. Bir başka füzenin de Khamis Muşayt yönünde önlendiği bildirildi. Füze parçalarının Riyad'da bir okul öncesi eğitim merkezine ve sağlık tesisine zarar verdiği aktarıldı. 

UÇUŞLARDA BÜYÜK AKSAMA

Saldırıların ardından Kral Halid Uluslararası Havalimanı'ndaki uçuşlarda ciddi aksamalar yaşandı. Çok sayıda sefer iptal edilirken, bazı uluslararası hava yolu şirketleri Riyad uçuşlarını geçici olarak durdurdu. 

Son saldırı, Husilerin son günlerde Suudi Arabistan'daki havalimanlarına yönelik art arda gerçekleştirdiği saldırıların ardından geldi. Riyad ve Abha havalimanlarına yönelik önceki saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 36 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

İlgili Haberler
Olay iddia: Suriye, Yemen'e 20 bine yakın asker gönderiyorOlay iddia: Suriye, Yemen'e 20 bine yakın asker gönderiyor
Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Bakan Şimşek: 17 fonun tasfiyesi yapıldı, 43 bin yatırımcının paraları ödendi

Fon krizinde binlerce yatırımcının beklediği haber geldi
Kocaeli'de araba parası yüzünden baba ile oğlunu öldüren 76 yaşındaki sanığa 27,5 yıl hapis! Kanser nedeniyle tutuklanmadı

Baba ile oğlunu öldüren sanık 27,5 yıl aldı ama tutuklanmadı
Ordu Korgan'da Ali Artça, 2 gün arayla öldürülen oğlu ve eşinin acısını anlattı

Önce oğlunu iki gün sonra eşini öldürdüler! Anlattıkları kahretti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

“İBB’ye 168 milyon TL haraç verdim' dedi: Ahmet Sari ödemelerin nasıl yapıldığını anlattı

İBB, iş insanını haraca bağlamış! Verdiği para dudak uçuklattı
Tartışma yaratan görüntü! Tesettürlü gelin, direk dansı yapan dansçıya eşlik etti

Düğünde kaydedilen görüntü infial yarattı
'Altın yenge' Toprak Sağlam bambaşka biri oldu! Sırrını da açıkladı

'Altın yenge' bambaşka biri oldu! Sırrını da açıkladı
Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama geldi

Mehmetçik, Suudi Arabistan'a gidecek mi? MSB'den kritik açıklama
Kuyumcu soygununda inanılmaz son! Polis gidince gerçek ortaya çıktı

Kuyumcunun duvarını deldiler! Soygundan sonra beklenmedik ölüm
AK Parti ile DEM Parti arasında Terörsüz Türkiye zirvesi

DEM Parti ile AK Parti arasında sürpriz zirve
Oyuncu Sydney Sweeney ile Marilyn Monroe'nun akraba olduğu ortaya çıktı

Bu benzerlik tesadüf değilmiş! Aralarındaki bağ ortaya çıktı