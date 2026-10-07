Trump: Türkiye Suudi Arabistan'a yardım etmek istiyor, bence bu harika

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Abd Başkanı Donald Trump, Teksas eyaletinde düzenleyeceği miting öncesinde Beyaz Saray’dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını cevapladı.

MEKKE İTTİFAKI’NDA ALINAN KARAR SORULDU

Trump’a, Yemen’deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları sonrasında Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında kurulan Mekke İttifakı kapsamında alınan "mutabık kalınan askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan’a hızla konuşlandırılması için gerekli tedbirleri alarak tehditlere karşı hazırlık, askeri entegrasyon ve kolektif kapasiteyi güçlendirme kararı"na ilişkin görüşü soruldu.

“BUNUN HARİKA BİR ŞEY OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Trump, Türkiye ve Pakistan’ın Suudi Arabistan’a destek verme yönündeki tutumunu olumlu karşıladığını belirterek, "Bence Suudi Arabistan’a yardımcı olmak istiyorlar, bunun harika bir şey olduğunu düşünüyorum" dedi.