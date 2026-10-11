Riyad'daki havalimanı bir kez daha hedef alındı! Husilerden yeni tehdit

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Suudi Arabistan ile Yemen'deki İran destekli Husiler arasında tırmanan çatışmalar devam ediyor.

KRAL HALİD HAVALİMANI'NINA BİR SALDIRI DAHA

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Başkent Riyad’daki Kral Halid Havalimanı'nın 4. terminalinin yolcu salonuna isabet eden mühimmat sonucu yangın çıktı" ifadesine yer verdi. Açıklamada, saldırının kaynağının belirlenemediği kaydedildi.

Maliki, havalimanı çevresindeki hava savunma sistemleri tarafından bir seyir (kruz) füzesinin düşürülerek imha edildiğini ve saldırı sonucu çıkan yangına derhal müdahale edildiğini vurguladı.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden (GACA) yapılan açıklamada ise bugün Kral Halid Havalimanı'na düzenlenen yeni saldırıda yaralananlar olduğu belirtildi ancak yaralı sayısına ve durumlarına ilişkin bilgi verilmedi.

Açıklamada, hasar tespit çalışmalarının da devam ettiği ifade edildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırı anı cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülerde havalimanından dışarıya kaçmaya çalışan insanların alevlerin ortasında kaldığı anlar yer aldı.

HUSİLER: HAVALİMANI VE ENERJİ TESİSLERİNE SALDIRDIK

Öte yandan Husiler ise Suudi Arabistan'ın Riyad ve Dammam kentlerindeki havalimanları ile ülkenin doğusunda bulunan iki enerji tesisine saldırılar düzenlediklerini duyurdu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri son 24 saatte Suudi Arabistan'daki hedeflere yönelik dört saldırı gerçekleştirdiklerini belirtti. Seri, Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın dün akşamdan bu yana üç aşamada hedef alındığını, saldırılar sonucunda hava trafiğinin aksadığını ve havalimanının tamamen kapandığını öne sürdü.

Suudi Arabistan'ın doğusundaki ulusal petrol şirketi Aramco'ya ait Shedgum gaz tesisi ile Tanajib petrol tesisinin de vurulduğunu iddia eden Seri, her iki tesiste yangın çıktığını ileri sürdü.

Seri, dördüncü saldırının Dammam'daki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'na düzenlendiğini, hedefin doğrudan vurulduğunu ve hava trafiğinin aksadığını öne sürdü.

"SUUDİ ARABİSTAN SAVAŞ UÇAKLARI GERİ ÇEKİLMEYE ZORLANDI"

Açıklamada ayrıca, Ras el-Ara ve es-Sukya bölgelerinde Suudi Arabistan'a bağlı güçlerin toplandığı noktaların altı balistik füze ve iki İHA ile hedef alındığı, saldırıda onlarca kişinin öldüğü veya yaralandığı iddia edildi.

Seri, Suudi Arabistan savaş uçaklarının da yerli üretim karadan havaya füzelerle geri çekilmeye zorlandığını savundu.

Saldırıların Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik hava saldırılarına karşılık düzenlendiğini belirten Seri, son 24 saatte Sana, Taiz, Marib, Cevf, Hacce, Hudeyde ve Sada'ya 124 hava saldırısı gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Yahya Seri

"SALDIRILAR ARTARAK DEVAM EDECEK"

Uluslararası şirketlere, çalışanlara ve yolculara Suudi Arabistan'daki havalimanlarını kullanmamaları yönünde uyarıda bulunan Seri, Mekke ve Medine'deki havalimanları ile hava sahalarını bu uyarının dışında tuttu.

Seri, Yemen'e yönelik saldırılar ve abluka sona erene kadar Suudi Arabistan'ın iç kesimlerindeki hedeflere yönelik operasyonlarını artırarak sürdüreceklerini söyledi.

HUSİLER DAHA ÖNCE DE HAVALİMANLARINI VURMUŞTU

Gelişmeler Husilerin Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na dün gerçekleştirdiği ve 12 kişinin hayatını kaybettiği, 309 kişinin yaralandığı balistik füze saldırısının ardından meydana geldi.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Husilerin 8 Ekim'de Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği iki saldırıda 3 Suudi Arabistan vatandaşının hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Husilerin Kral Halid Uluslararası Havalimanı ile Abha Uluslararası Havalimanı'na 6-7 Ekim tarihlerinde düzenlediği saldırılarda ise 3 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 36 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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Kaynak: Haberler.com