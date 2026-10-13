Suudi Arabistan Veliaht Prensi kimdir? Muhammed bin Selman kimdir, kaç yaşında ?

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkenin Kralı Selman bin Abdülaziz'in oğlu ve Suudi Arabistan'ın tahtın varisi olarak öne çıkan isimlerinden biridir. 2017 yılında veliaht prens olarak atanan Muhammed bin Selman, 2022'den bu yana başbakanlık görevini de yürütmektedir. Peki, Suudi Arabistan Veliaht Prensi kimdir? Muhammed bin Selman kimdir? Detaylar...

MUHAMMED BİN SELMAN KİMDİR?

Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Âl Suud, 31 Ağustos 1985 tarihinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da dünyaya geldi. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in oğlu olan Muhammed bin Selman, ülkenin kurucusu Kral Abdülaziz'in torunudur.

Kral Suud Üniversitesi'nde hukuk eğitimi alan Muhammed bin Selman, mezuniyetinin ardından çeşitli kamu görevlerinde bulundu. 2009 yılında babasının Riyad Valiliği döneminde danışman olarak görev yapmaya başlayan Muhammed bin Selman, ilerleyen yıllarda Suudi Arabistan yönetiminde önemli pozisyonlara getirildi.

2015 yılında savunma bakanı ve veliaht prens yardımcısı olarak atanan Muhammed bin Selman, 21 Haziran 2017'de veliaht prens oldu. 27 Eylül 2022'de ise Suudi Arabistan başbakanlığı görevini üstlendi.

Muhammed bin Selman, ülkenin ekonomik yapısını çeşitlendirmeyi ve petrol gelirlerine bağımlılığını azaltmayı amaçlayan Vizyon 2030 programıyla da tanınıyor.