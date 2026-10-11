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Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Riyad havalimanı saldırısını kınadı, 12 kişi öldü

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Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı bir kez daha hedef almasını en güçlü şekilde kınadı. Bakanlık saldırıda ölenlere rahmet dilerken GACA, dünkü saldırıda 12 kişinin öldüğünü, 309 kişinin yaralandığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı bir kez daha hedef almasını en güçlü şekilde kınadı.

Bakanlıktan Husilerin Suudi Arabistan'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, sivil altyapıyı ve masum sivilleri kasten hedef alan bu saldırıların, uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuk ilkelerini açık biçimde ihlal ettiğine dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın Husiler tarafından bir kere daha hedef alınmasını en güçlü şekilde kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, Suudi Arabistan halkına taziyelerimizi sunuyoruz."

Bölgesel güvenlik ve istikrara tehdit oluşturan, uluslararası toplumun barışın tesisi yönündeki ortak çabalarına zarar veren eylemlerin derhal sona erdirilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteği yinelendi.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (GACA), Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan dünkü saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 309 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığı, aralarında durumları ağır olanların da bulunduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA
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