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Suudi Arabistan, Babulmendeb'in Husilerden temizlendiğini açıkladı

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Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir, dünya ticareti açısından stratejik öneme sahip Babulmendeb Boğazı'nın Husilerden temizlendiğini açıkladı. Gelişmeyi Yemenliler ve Araplar için zafer olarak nitelendiren Al Cabir'in açıklaması, Yemen hükümet güçlerinin bölgede askeri operasyon başlatmasının ardından geldi. Husilerden ise henüz açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir, Babulmendeb Boğazı'nın Husilerden arındırıldığını belirtti.

Al Cabir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Babulmendeb Boğazı, terörist Husi milislerinin kalıntılarından temizlendi." ifadesini kullandı.

Bunun tüm Yemenliler ve Araplar için bir zafer olduğunu belirten Al Cabir, açıklamasında başka ayrıntıya yer vermedi.

Husiler tarafından Al Cabir'in iddiasına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

SABAH OPERASYON BAŞLATILMIŞTI

Öte yandan Yemenli bir askeri kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümet güçlerinin Babulmendeb Boğazı ile boğaza hakim konumdaki Meyun Adası'nın kontrolünü sağlamak amacıyla bugün sabah askeri operasyon başlattığını belirtti.

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynak, operasyona hükümet güçlerine bağlı Amalika Güçleri ile Vatan Kalkanı güçlerinin katıldığını, Yemen'de meşru yönetimi destekleyen koalisyonun da bu güçlere destek verdiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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