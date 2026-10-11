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Husilerin Riyad havalimanı saldırısında ölenlerin sayısı 13'e çıktı

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Yemen'deki İran destekli Husilerin dün Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırıda yaralanan bir Hindistan vatandaşı bugün hayatını kaybetti. Saldırıda ölenlerin sayısı 13'e yükseldi; Suudi yetkililer ilk açıklamada 12 ölü ve 309 yaralı bildirmişti.

Yemen'deki İran destekli Husilerin dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırıda yaralanan bir Hindistan vatandaşının bugün hayatını kaybetmesiyle saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi.

Yemen'deki İran destekli Husilerin dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırıda can kaybı yükseldi. Hindistan'ın Riyad Büyükelçiliği, saldırıda yaralanan bir Hindistan vatandaşının bugün yaşamını yitirdiğini açıkladı. Büyükelçilikten yapılan açıklamada, hayatını kaybeden kişinin ailesiyle temasa geçildiği belirtilerek, yakınlarına başsağlığı dilekleri iletildi. Açıklamada ayrıca cenazenin Hindistan'a gönderilmesi için gerekli işlemlerin yürütüleceği bildirildi. Bu gelişmeyle birlikte Husilerin sivil tesise yönelik saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, saldırının ardından yaptığı ilk açıklamada 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 309 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Saldırının ardından havalimanındaki faaliyetler geçici süreliğine askıya alınmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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