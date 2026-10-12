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ABD Dışişleri, Suudi Arabistan'daki tüm büyük havalimanlarında teyakkuz çağrısı yaptı

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ABD Dışişleri, Suudi Arabistan'daki tüm büyük havalimanlarında teyakkuz çağrısı yaptı
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ABD Dışişleri, Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'na düzenlenen saldırıların ardından Suudi Arabistan'daki tüm büyük havalimanlarında teyakkuz uyarısı yaptı. Büyükelçilik ABD'lileri Riyad Havalimanı'ndan uzak tutmaya çağırırken, FAA havayollarına dikkatli uçuş talimatı verdi.

WASHINGTON, 12 Ekim (Xinhua) -- ABD Dışişleri Bakanlığı, cumartesi günü Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırıların ardından Suudi Arabistan'daki tüm büyük havalimanlarında teyakkuzda olunması uyarısında bulundu.

ABD'nin Riyad Büyükelçiliği pazar günü yayımladığı güvenlik uyarısında tüm ABD vatandaşlarını, başkent Riyad'daki havalimanından ve yakınlarından uzak durmaya çağırdı.

Uyarıda, "Suudi Arabistan'da görev yapan ABD personelinin, Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın yanı sıra Cidde ve Dammam'daki havalimanlarını kullanabilmek için özel izin alması gerekmektedir. Suudi Arabistan'daki tüm ana havalimanlarını kullanırken azami dikkat gösterilmesi önemle rica olunur. ABD vatandaşları, olası uçuş iptallerine, hava sahası kapatmalarına ve seyahat aksamalarına karşı hazırlıklı olmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Reuters'ın pazar günkü haberine göre ABD Federal Havacılık İdaresi de devam eden askeri hareketlilik ve navigasyon sistemlerine yönelik müdahalelerden kaynaklanan güvenlik tehditlerini gerekçe göstererek, ABD'li havayolu şirketlerine Suudi Arabistan'a uçarken veya ülkenin hava sahasından geçerken dikkatli olunması talimatı verdi.

Kaynak: Xinhua
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