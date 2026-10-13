Haberler

Mısır Dışişleri Bakanı İran'a Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların durmasını iletti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile görüşmesinde bölgesel gelişmeleri ve gerilimi düşürme çabalarını ele aldı. Abdulati, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların derhal durmasını isteyip ABD ile İran diyalogunun yeniden başlaması çağrısı yaptı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile bölgedeki son gelişmeleri ve gerilimi düşürme çabalarını ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdulati, İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bölgesel durum ve bölgede hızla gelişen olayları ele alan Abdulati ve Erakçi, gerilimleri azaltmak ve mevcut tırmanmayı kontrol altına almak için sarf edilen çabaları masaya yatırdı.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Erakçi ile görüşmesinde, Suudi Arabistan topraklarına yönelik saldırıların hiçbir gerekçesinin olamayacağının altını çizdi ve bu saldırıların derhal durması gerektiğini belirtti.

Orta Doğu'da yaşanan gerilimin bölgesel ve uluslararası istikrarı olumsuz etkilediğini dile getiren Abdulati, gerilimin diplomatik ve siyasi yollarla çözülmesi gerektiğini kaydetti.

ABD ile İran arasında da diyalog sürecinin yeniden başlaması çağrısı yapan Abdulati, mevcut anlaşmazlıkları çözme ve bölgeyi daha fazla gerilimden kurtarmanın tek yolunun diyalog olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
Kuyumcu cinayetinde 10 tutuklama: Jet skiyle Yunanistan'a kaçacaktı, otel odasında yakalandı

Kuyumcu infazında kaçış planı tutmadı! Portakal bahçesinden jet skiye
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Etimesgut Belediyesi'ne 2. dalga operasyon! Başkan yardımcıları dahil çok sayıda gözaltı var

Türkiye güne yine operasyonla başladı! Çok sayıda gözaltı var
Düğün videosunu izleyen gelin hayatının şokunu yaşadı

Düğün videosunu izleyen gelin hayatının şokunu yaşadı
Şampiyonlar Ligi binlerce kez simüle edildi! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kazanma ihtimalleri açıklandı

Bu hiç iyi olmadı! Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kötü haber
Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı

Fon vurgununda tutuklanan ilk üst düzey isim

90. dakikada 2-1 olan maçın skorunu görenler inanamıyor

90. dakikada 2-1 olan maçın skorunu görenler inanamıyor
Dere kenarlarında yetişiyor! Toplayıp 1000 liraya satıyor

Dere kenarlarında yetişiyor! Toplayıp 1000 liraya satıyor
Fenerbahçe'de formayı unutan biri var! 3 maçtır kulübeden çıkamıyor

Fenerbahçe'de formayı unutan biri var! 3 maçtır kulübeden çıkamıyor