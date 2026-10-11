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BM Genel Sekreteri Guterres, Riyad'daki havalimanı saldırısını kınadı, 12 kişi öldü

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadı. GACA, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye, yaralı sayısının 309'a yükseldiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırısını şiddetle kınadığını bildirdi.

Guterres, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Husilerin dün Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadığını ifade eden Guterres, sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan saldırıların uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirtti.

Guterres, bu tür saldırıların derhal sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Kurulu (GACA), Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye, yaralı sayısının 309'a yükseldiğini bildirmişti.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek, Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alıyor.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
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