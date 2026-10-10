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Suudi Arabistan'da peş peşe saldırılar! Havalimanı boşaltıldı

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Suudi Arabistan'da peş peşe saldırılar! Havalimanı boşaltıldı
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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın iki gün arayla ikinci kez saldırıya uğradığı bildirildi. Üç kişinin hayatını kaybettiği, 36 kişinin yaralandığı ilk saldırının ardından havalimanında yeniden patlama sesleri duyuldu. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen iki yetkili, havalimanının tahliye edildiğini ve hava trafiğinin durdurulduğunu belirtti.

  • Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı iki gün arayla yeniden saldırıya hedef oldu ve havalimanı tahliye edilerek hava trafiği durduruldu.
  • Havalimanı çevresinde en az iki şiddetli patlama sesi duyuldu.
  • İki gün önceki ilk saldırıda aralarında bir pilotun da bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 36 kişi yaralanmıştı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Halid Uluslararası Havalimanı, iki gün arayla yeniden saldırının hedefi oldu. Havalimanı çevresinde şiddetli patlama sesleri duyulurken uçuşların durdurulduğu bildirildi.

RİYAD HAVALİMANI İKİNCİ KEZ HEDEF ALINDI

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik saldırılarının ardından Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yeni bir saldırı düzenlendiği bildirildi. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen iki yetkili, saldırının ardından havalimanının tahliye edildiğini ve hava trafiğinin durdurulduğunu aktardı. 

EN AZ İKİ ŞİDDETLİ PATLAMA SESİ DUYULDU

Havalimanı çevresindeki görgü tanıkları, bölgede en az iki şiddetli patlama sesi duyduklarını belirtti. 

İLK SALDIRIDA 3 KİŞİ ÖLMÜŞ, 36 KİŞİ YARALANMIŞTI

Riyad'daki havalimanı, iki gün önce de ölümcül bir saldırıya hedef olmuştu. Önceki saldırıda aralarında bir pilotun da bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 36 kişi yaralanmıştı. Havalimanının kısa süre içinde ikinci kez hedef alınması, bölgede devam eden askeri hareketlilik sırasında yaşandı.

HAVALİMANINDAN YOLCULARA UYARI

Saldırı haberlerinin ardından Kral Halid Uluslararası Havalimanı, yolculara yönelik kısa bir bilgilendirme yayımladı. Yolculardan havalimanına hareket etmeden önce uçuşlarının güncel durumunu kontrol etmeleri istendi. Hava trafiğinin ne zaman yeniden başlayacağına ilişkin bir saat açıklanmadı. 

Kaynak: AA
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