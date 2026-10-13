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Trump: Erdoğan Husiler konusunda 'istediğimi yapacaktır'

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Trump: Erdoğan Husiler konusunda 'istediğimi yapacaktır'
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Donald Trump, Suudi Arabistan'ı desteklemek üzere, Yemen'e olası bir askeri müdahaleye Türkiye'nin de katılmasını isteyebileceğini söyledi.

Donald Trump, Suudi Arabistan'ı desteklemek üzere, Yemen'e olası bir askeri müdahaleye Türkiye'nin de katılmasını isteyebileceğini söyledi. ABD Başkanı, 13 Ekim'de Alaska'da katılacağı bir mitingine doğru yola çıkmadan önce Beyaz Saray'ın önünde basından gelen soruları yanıtladı. Trump, Yemen'de "çok kötü davranıyorlar" dediği Husiler'e karşı olası bir askeri yanıta Türkiye'nin de katılmasını isteyip istemeyeceği sorusuna, "İsteyebilirim" diyerek cevap verdi. ABD Başkanı, sözlerinin devamında, "Harika bir arkadaşlığımız var. Kendisine çok saygı duyuruyorum. ve Başkan Erdoğan, kendisinden istediğimi yapacaktır" dedi. Trump, bu konuda daha fazla detay vermedi ancak aynı gün Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştüğünü doğruladı. Suudi Arabistan'ın en güçlü müttefiki ABD, son çatışmalarda ülkeye istihbarat desteği sağladığını ve askeri uzmanlar gönderdiğini doğrulamıştı. Ancak Washington, Riyad'da havalimanına düzenlenen ve bir Amerikan vatandaşının ölümüne yol açan son saldırının ardından Suudilerle birlikte askeri müdahalede bulunabileceğinin sinyalini verdi.Yine de kasım ayındaki ABD ara seçimleri yaklaşırken bu adımın ne kadar mümkün olduğu tartışmalı. Türkiye ise son çatışmalarda Suudi Arabistan ile dayanışma mesajları verirken Husi saldırılarını güçlü bir şekilde kınadı. Taraflar arasındaki savaşın şiddetlendiği dönemde Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Mekke İttifakı adıyla savunma anlaşması imzaladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Ekim'de yaptığı açıklamada, anlaşmanın yakında Meclis'e geleceğini söyledi. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın "kurumsal altyapısını oluşturma" ve "kolektif savunma ve bölgesel işbirliğini kalıcı ve kurumsal bir çerçeveye ulaştırma" konularında çalışıldığını söyledi.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 8 Ekim'de asker gönderme için gerekli olan anlaşmanın Meclis'e getirilmesi çalışmalarının "nihayete erdiğini" söylemişti.Fidan aynı açıklamada, "Türkiye başka bir ülke toprağına asker gönderip orada bir saldırı yapmayacak" dedi.

BBC
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