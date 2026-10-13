Husiler, Hudeyde'de petrol tesislerine Suudi saldırısında 2 kişinin öldüğünü duyurdu

Husiler, Hudeyde'de petrol tesislerine Suudi saldırısında 2 kişinin öldüğünü duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Husiler, Suudi Arabistan'ın Hudeyde'nin Ras İsa bölgesindeki Yemen Petrol Şirketine ait tesislere düzenlediği hava saldırılarında 2 kişinin öldüğünü, 2 kişinin de yaralandığını duyurdu. Aynı bölgedeki petrol altyapısına gün içinde 10 hava saldırısı düzenlendiği bildirilmişti.
Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Yemen'in batısındaki Hudeyde vilayetindeki petrol tesislerine düzenlediği hava saldırılarında 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Husilerden yapılan yazılı açıklamada, Hudeyde'nin Ras İsa bölgesinde bulunan Yemen Petrol Şirketine ait tesislere Suudi Arabistan güçlerince hava saldırıları gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu bombardıman sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Yemen'in batı sahilinde yer alan Hudeyde kentine bağlı Ras İsa bölgesindeki petrol altyapısına gün içinde 10 hava saldırısının düzenlendiği bildirilmişti.