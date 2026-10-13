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Husiler, Hudeyde'de petrol tesislerine Suudi saldırısında 2 kişinin öldüğünü duyurdu

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Husiler, Suudi Arabistan'ın Hudeyde'nin Ras İsa bölgesindeki Yemen Petrol Şirketine ait tesislere düzenlediği hava saldırılarında 2 kişinin öldüğünü, 2 kişinin de yaralandığını duyurdu. Aynı bölgedeki petrol altyapısına gün içinde 10 hava saldırısı düzenlendiği bildirilmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Yemen'in batısındaki Hudeyde vilayetindeki petrol tesislerine düzenlediği hava saldırılarında 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Husilerden yapılan yazılı açıklamada, Hudeyde'nin Ras İsa bölgesinde bulunan Yemen Petrol Şirketine ait tesislere Suudi Arabistan güçlerince hava saldırıları gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu bombardıman sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Yemen'in batı sahilinde yer alan Hudeyde kentine bağlı Ras İsa bölgesindeki petrol altyapısına gün içinde 10 hava saldırısının düzenlendiği bildirilmişti.

Kaynak: AA
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