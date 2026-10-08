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Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama geldi

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Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama geldi
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Milli Savunma Bakanlığı, Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısına ilişkin, "Üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan’a sağlanması ve konuşlandırılması için gerekli tedbirler görüşülmüştür" açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısını Türk denizciliğinin ve savunma sanayisinin köklü merkezlerinden Gölcük Tersanesi Komutanlığının 100’üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bu hafta Gölcük'te gerçekleştirdi.

Bilgilendirme toplantısında yapılan açıklamada, terörle mücadele operasyonlarının kararlılıkla sürdüğü vurgulandı. Son bir haftada 1 PKK’lı teröristin daha teslim olduğu açıklandı.

Kademeli güvenlik sistemiyle korunan hudutlarda ise son bir haftada yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 660 şahıs yakalandı, 1383 şahıs ise hududu geçemeden engellendi.

Yılbaşından bu yana sınırlardan yasa dışı geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13 bin 366'ya ulaştı.

Ayrıca Van hudut hattında 517 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

TÜRKİYE-FRANSA SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ ÜZERİNE YOL HARİTASI

MSB, Türkiye-Fransa savunma iş birliği üzerine yol haritasının sorulması üzerine şu açıklamalarda bulundu:

Türkiye ile Fransa arasında, karşılıklı çıkarlar temelinde savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve mevcut iş birliğinin daha kurumsal bir yapıya kavuşturulması amacıyla bir Yol Haritası imzalanmıştır.

Yol Haritası kapsamında; savunma ve güvenlik konularında düzenli istişarelerde bulunulması, hibrit tehditlerle mücadele, istihbarat paylaşımı, hava savunma alanında daha yakın iş birliği ve sistemlerin birlikte çalışabilirliğinin geliştirilmesi öngörülmektedir.

Ayrıca, üçüncü ülkelerde bölgesel istikrara katkı sağlayacak eğitim ve kapasite geliştirme faaliyetlerinin koordineli şekilde yürütülmesi planlanmaktadır.

Askerî alanda; ortak eğitim faaliyetlerinin artırılması, harp akademileri arasında karşılıklı personel değişim programlarının geliştirilmesi, liman ziyaretleri ile kara, deniz ve hava unsurlarının katılımıyla müşterek eğitim ve tatbikatların icra edilmesi hedeflenmektedir.

Savunma sanayi alanında ortak proje ve iş fırsatlarının geliştirilmesi, bilgi ve teknoloji paylaşımının teşvik edilmesi ve iki ülke savunma sanayi kuruluşları arasındaki temasların artırılması amaçlanmaktadır.

Yol Haritası ile iki ülkenin savunma makamları arasındaki temasların düzenli hâle getirilmesi ve iş birliğinin kurumsallaştırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda toplantıların sırasıyla Paris ve Ankara’da dönüşümlü olarak gerçekleştirilmesi, ilk toplantının ise tarafların mutabakatıyla 2026 yılının son çeyreğinde yapılması planlanmaktadır.

Söz konusu Yol Haritası’nın iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik ilişkilerinin daha kurumsal bir yapıya kavuşturulmasına, karşılıklı güvenin güçlendirilmesine ve bölgesel barış ile istikrara katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

"SUUDİ ARABİSTAN'A ASKER GÖNDERİLMESİ İÇİN GEREKLİ TEDBİRLER GÖRÜŞÜLDÜ"

Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısıyla ilgili soruya MSB'den şu cevap verildi:

Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi, 5 Ekim 2026 tarihinde Riyad’da toplanmıştır. Toplantıda; bölgesel gelişmeler ve kolektif savunma tedbirleri ele alınmış, Sekretaryanın başlangıç yapılanması belirlenmiş, savunma sanayi iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çerçeve görüşülmüş ve İttifakın kurumsallaşması yönünde önemli ilerleme sağlanmıştır.

Diğer siyasi, idari, askerî ve savunma sanayi mekanizmalarına ilişkin çalışmaların, tarafların mutabakatı ve ilgili ulusal süreçler doğrultusunda sürdürülmesi kararlaştırılmıştır.

Öte yandan, üzerinde mutabık kalınan askerî kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan’a sağlanması ve konuşlandırılması için gerekli tedbirler görüşülmüştür.

Ülkemiz tarafından sağlanabilecek askerî kuvvet ve yeteneklere ilişkin süreç, Anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülecektir.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Haberler.com
2000

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıbekir yapici:

Ben anayasamiza göre Mehmetcigin suudi arabistana veya sudana gitmesine yani yabanci bir ülkede konuclanmasina müdahalede bulunmasina Türkiye büyük millet meclisi karar verir diye biliyordum,yoksa yanlismi biliyorum.

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Haber YorumlarıDüşünen adam:

Kıblemiz Kabedir. Fahrrtttin paşanın torunları yakışır tabi kıblemize...

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Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

saçmalığın daniskası koş MEHMET İM koş yazık günahtır dört kıllı arap lar ın keyfi olacak.

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Haber Yorumlarıibrahimhantas:

ah ah ne desek boş

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