Suudi Arabistan'dan ağır misilleme! 12 kişinin öldüğü saldırıya yanıt gecikmedi

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Suudi Arabistan ile Yemen'deki Husiler arasında tırmanan çatışmalar, Riyad'daki havalimanına düzenlenen ölümcül saldırının ardından yeni bir boyuta taşındı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, sivil yolcuların ve havalimanı çalışanlarının hedef alındığını belirterek saldırıya karşılık verme sözü verdi.

BAŞKENT SANA'DA PATLAMALAR

Yemen'deki Husilere bağlı El-Mesire televizyonu, Suudi Arabistan'ın ülkenin farklı bölgelerine hava ve füze saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Haberlerde başkent Sana'daki uluslararası havalimanının yanı sıra Babülmendep Boğazı çevresi ve kuzey vilayetlerinin de hedef alındığı belirtildi.

Sana'da patlamalar yaşandığına ilişkin haberler gelirken ülkenin kuzeyindeki Saada vilayetinin Mecz ilçesine altı, Saada kentine ise bir hava saldırısı düzenlendiği aktarıldı. Taiz vilayetindeki Hayfan ilçesine bağlı Nakil ez-Zerbi bölgesinin de vurulduğu bildirildi.

RİYAD'DAKİ SALDIRIDA 12 KİŞİ ÖLDÜ, 309 KİŞİ YARALANDI

Çatışmaları tırmandıran gelişme, 10 Ekim'de Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırı oldu. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi, saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 309 kişinin yaralandığını açıkladı.

Hayatını kaybedenlerden dördünün Suudi Arabistan vatandaşı, sekizinin ise yabancı uyruklu olduğu belirtildi. Ölen yabancılar arasında iki Bangladeşli ile ABD, Mısır, Ürdün, Suriye, Filistin ve Sudan vatandaşları bulunuyor.

Saldırının ardından havalimanındaki uçuşlar geçici olarak durduruldu, bazı seferler iptal edildi veya başka havalimanlarına yönlendirildi.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN MİSİLLEME MESAJI

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Riyad Havalimanı'nın yolcu terminaline yönelik saldırıyı savaş suçu olarak nitelendirdi.

El-Maliki, sivilleri hedef alan saldırılara uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde kararlı şekilde karşılık verileceğini duyurdu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri ise Suudi Arabistan'daki havalimanları ve hava sahasının hedef alınabileceği uyarısını yineledi. Seri, Mekke ve Medine üzerindeki hava sahasını bu uyarının dışında tuttu.

YEMEN'DE CAN KAYIPLARI BİLDİRİLDİ

Husilere bağlı sağlık yetkilileri, Taiz vilayetinin Eş-Şemayetin bölgesindeki iş yerlerine yönelik saldırılarda üç kişinin öldüğünü bildirdi.

Ancak Sana'daki son bombardımanda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı yönündeki ilk iddialar bağımsız kaynaklar tarafından henüz doğrulanmadı. Başkentteki saldırılara ilişkin kesin bir can kaybı bilançosu açıklanmadı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DEN UYARI

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Riyad'daki havalimanına düzenlenen saldırıyı kınayarak sivillerin ve sivil altyapının hedef alınmasının bölgesel güvenliği tehdit ettiğini belirtti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulundu.