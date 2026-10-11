İtalya Başbakanı Meloni, Husilerin Riyad Havalimanı saldırısını kınadı, 12 kişi öldü

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki havalimanına gerçekleştirdiği saldırıları şiddetle kınadığını bildirdi.

Meloni, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Husilerin, Riyad Havalimanı'na yönelik saldırılarını şiddetle kınıyorum. Suudi Arabistan ve mağdurların ailelerinin yanındayım ve yaralılara acil şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıların "kabul edilemez" olduğunu vurgulayan Meloni, "Bunlar durdurulmalıdır. İtalya, bölgede tansiyonu düşürmek, istikrarı ve seyrüsefer özgürlüğünü teşvik etmek için bölgedeki ortaklarıyla çalışmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (GACA), Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan dünkü saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 309 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığı, aralarında durumları ağır olanların da bulunduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA