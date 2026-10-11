Haberler

İtalya Başbakanı Meloni, Husilerin Riyad Havalimanı saldırısını kınadı, 12 kişi öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Yemen'deki İran destekli Husilerin Riyad Havalimanı'na yönelik saldırılarını şiddetle kınadı. Dünkü saldırıda GACA'ya göre 12 kişi hayatını kaybetti, 309 kişi yaralandı; yaralılardan bazılarının durumu ağır.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki havalimanına gerçekleştirdiği saldırıları şiddetle kınadığını bildirdi.

Meloni, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Husilerin, Riyad Havalimanı'na yönelik saldırılarını şiddetle kınıyorum. Suudi Arabistan ve mağdurların ailelerinin yanındayım ve yaralılara acil şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıların "kabul edilemez" olduğunu vurgulayan Meloni, "Bunlar durdurulmalıdır. İtalya, bölgede tansiyonu düşürmek, istikrarı ve seyrüsefer özgürlüğünü teşvik etmek için bölgedeki ortaklarıyla çalışmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (GACA), Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan dünkü saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 309 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığı, aralarında durumları ağır olanların da bulunduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA
Trump destekçileriyle dalga geçti: En aptalca şeyleri bile söylesem alkışlıyorsunuz

Kendisini alkışlayanlarla kafa buldu! Verdikleri tepki akıllara zarar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bankalar kesenin ağzını açtı! Emekliye 35 bin TL

Bankaya giden 35 bin lirayı cebe indiriyor
Atilla Taş’ın kızının ölümünün ardından eski eş konuştu: Sonsuza kadar mahrem kalacak

Atilla Taş'ın eski damadı: Sonsuza kadar mahrem kalacak
Aldatılan kocadan ters köşe! Karısına hayatının şokunu yaşattı

Aldatılan kocadan akılalmaz plan! Karısına hayatının şokunu yaşattı
Tarihsiz istifa dilekçesi mahkemeden döndü! İmzalı olsa da işine iade edildi

Patronuna açtığı davayı dilekçedeki tek bir eksikle kazandı
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu

Rabia Soytürk’ten cesur sahne! Direk dansıyla dikkat çekti

Genç oyuncudan cesur sahne! Direk dansıyla dikkat çekti
Dilber Ay’ın eşinden kızına yanıt: Yalanları yüzünden eşim evi terk etti

Dilber Ay’ın eşinden kızına yanıt: Yalanları yüzünden eşim evi terk etti