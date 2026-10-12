Haberler

Yemenli Husiler Riyad havalimanını 24 saatte ikinci kez vurdu, ölü sayısı 14 oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yemenli Husiler Riyad havalimanını 24 saatte ikinci kez vurdu, ölü sayısı 14 oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemenli Husiler, Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'na 24 saatte ikinci kez saldırı düzenledi. Pakistan uyruklu bir kişinin hayatını kaybettiği son saldırıyla havalimanına yönelik saldırılarda ölenlerin sayısı 14'e çıktı; ilk saldırıda 13 kişi ölmüş, 300'den fazla kişi yaralanmıştı.

(ANKARA) - Yemenli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı 24 saat içinde ikinci kez hedef aldı. Son saldırıda Pakistan uyruklu bir kişinin yaşamını yitirmesiyle havalimanına yönelik saldırılarda ölenlerin sayısı 14'e yükseldi.

Yemenli Husilerin önceki gün Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırıda 13 kişi ölmüş, 300'den fazla kişi yaralanmıştı. Havalimanına yönelik son Husi saldırısında Pakistan uyruklu bir kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 14 oldu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, dün yaptığı açıklamada, son 24 saatte balistik ve seyir füzeleri ile insansız hava araçları kullanarak Riyad ve Dammam'daki havalimanlarının yanı sıra Suudi Aramco'ya ait enerji tesislerini hedef aldıklarını söyledi. Seri, aynı gün yaptığı ayrı bir açıklamada ise Mekke ve Medine dışındaki Suudi havalimanları ve hava sahasının hedef alınabileceği uyarısında bulundu.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Kurumu, ilk saldırının ardından Kral Halid Uluslararası Havalimanı'ndaki operasyonların askıya alındığını duyurmuştu. İlk saldırıda hayatını kaybedenler arasında Suudi Arabistan, Hindistan, Bangladeş, Mısır, Ürdün, Filistin, Sudan, Suriye ve ABD vatandaşlarının bulunduğu bildirildi.

ABD BAŞKANI TRUMP: HUSİLERE KARŞI SALDIRILARA KATILABİLİRİZ

ABD Başkanı Donald Trump'a Washington'ın Husilere karşı düzenlenecek saldırılarda Suudi Arabistan'a katılıp katılmayacağı soruldu. Trump, "Katılabiliriz. Duruma bakacağız. Son saldırıyı henüz öğrendik, bir karar vereceğiz ve hızlı hareket edeceğiz" dedi.

Saldırılar, Yemen'de Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri ile ülkenin kuzeybatısının büyük bölümünü kontrol eden Husiler arasındaki çatışmaların yeniden tırmandığı dönemde gerçekleşiyor. Husiler, Suudi Arabistan'ı Yemen'deki hükümet güçlerine verdiği destek nedeniyle hedef aldıklarını belirtiyor.

Kaynak: ANKA
Ankara’da pavyonlar devren satışta: Fiyatlar 42 milyon TL’ye dayandı

Ankara'nın vazgeçilmezleri satışta: Fiyatlar servet değerine ulaştı
Galatasaray'da İlkay Gündoğan sessizliğini bozdu! Ayrılık kararını açıkladı

Galatasaray'ın yıldızından gece yarısı ayrılık açıklaması
Ata Demirer sevgilisiyle Ayvalık’ta

Aşk doludizgin! Ata Demirer sevgilisiyle Ayvalık'ta
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

KYK burs ve kredi başvuruları başladı! Son gün 16 Ekim

KYK burs ve kredi başvuruları başladı
Yurdun büyük bölümünde sağanak bekleniyor! Sıcaklıklar 6 dereceye kadar düşecek

Meteoroloji tarih vererek uyardı! Sağanak yağış geliyor
Kim Milyoner Olmak İster’de rekor: Büyük ödül 10 milyon TL’ye çıktı

Enflasyon fenomen yarışmanın ödülünü uçurdu! Herkes kazanmak isteyecek
Eski gelinini görevden alabilir! Trump, 'Yazık olmuş' demekle yetindi

Eski gelini için tehlike çanları! Trump, "Yazık olmuş" demekle yetindi
Tokat'ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu! Okullar tatil edildi

Süper Vali'nin oğlu çaresiz! Gizemli hastalık okulları tatil ettirdi
Vincenzo Italiano: Perşembe günü oynayamayacağını düşünüyorum

Beşiktaş'ta 3 puan sevinci kursakta kaldı
Servet değerindeki biletler kapış kapış gitti! RAMS Park kapalı gişe

Türk futbolunun en pahalı maçında beklenen oldu!