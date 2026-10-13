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Trump'tan Suudi Arabistan'a saldıran Husilerle ilgili açıklama! Seçimlerden sonrasını işaret etti

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Trump'tan Suudi Arabistan'a saldıran Husilerle ilgili açıklama! Seçimlerden sonrasını işaret etti
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ABD Başkanı Donald Trump, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı. ABD'de 21 gün sonra yapılacak seçimleri işaret eden Trump, "Husiler, İran'ın kışkırtmasıyla yine ortaya çıktılar. ABD seçimleri öncesinde petrol fiyatlarını kasıtlı olarak tırmandırmaya çalışıyorlar. Seçimlerden sonra görevde olacağım ve asla unutmayacağım." dedi.

  • ABD Başkanı Donald Trump, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik füze ve İHA saldırılarının arkasında İran'ın olduğunu iddia etti.
  • Suudi Arabistan'daki 5 havalimanı son bir hafta içinde 10 saldırıya maruz kaldı; saldırılarda 20 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.
  • Saldırılardan en çok etkilenen nokta, 5 kez hedef alınan ve operasyonel faaliyetleri geçici olarak askıya alınan Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı oldu.

Abd Başkanı Donald Trump, Husilerin Suudi Arabistan’ı hedef alan son füze ve İHA saldırılarına ilişkin sert bir açıklama yaptı.

TRUMP'TAN HUSİLERE GÖZDAĞI

Saldırıların arkasında İran’ın olduğunu iddia eden Trump, bu hamlelerin yaklaşık üç hafta sonra yapılacak ABD seçimleri öncesinde petrol fiyatlarını kasıtlı olarak tırmandırmayı amaçladığını söyledi. Seçimlerin ardından da görevine devam edeceğini vurgulayan Trump, gerilimi tırmandıran aktörlere gözdağı vererek "Seçimden sonra da buradayım ve bunu asla unutmayacağım" ifadelerini kullandı. 

"DERSLERİNİ ALDIKLARINI SANIYORDUM"

Trump açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Husiler çok kötü davranıyor. Bir yıl önce onları bombalayıp cehennemi yaşattığımızda ve kendi istekleri üzerine durduğumuzda derslerini aldıklarını sanıyordum.

"İRAN'IN KIŞKIRTMASIYLA YİNE ORTAYA ÇIKTILAR"

Uzun zamandır sessizdiler ama şimdi muhtemelen; donanması olmayan, hava kuvvetleri olmayan, dünyanın en kötü ekonomisine ve yüzde 301 enflasyona sahip çökmekte olan bir ülke olan İran'ın kışkırtmasıyla yine ortaya çıktılar.

"SEÇİMLERDEN SONRA GÖREVDE OLACAĞIM VE ASLA UNUTMAYACAĞIM"

Suudi Arabistan'ı çok iğrenç bir şekilde vuruyor ve muhtemelen ABD seçimleri öncesinde petrol fiyatlarını kasıtlı olarak tırmandırmaya çalışıyorlar. Hiç hoş değil. 

Birileri onlara seçimlerde yarışmadığımı, zaten ezici bir zaferle kazandığımı açıklamalı. Ama seçimlerden sonra görevde olacağım ve asla unutmayacağım!"

HUSİLERİN SUUDİ ARABİSTAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

Suudi Arabistan'daki 5 havalimanı son bir hafta içinde 10 saldırıya maruz kaldı. Saldırılarda 20 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı; ayrıca ciddi hasar ve uçuş trafiğinde aksamalar yaşandı.

Saldırılardan en çok etkilenen nokta, 5 kez hedef alınan ve operasyonel faaliyetleri geçici olarak askıya alınan başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı oldu. Doğu eyaletindeki Dammam kentinde bulunan Kral Fahd Uluslararası Havalimanı ise 2 saldırının hedefi oldu.

Ülkenin güneyindeki Abha Uluslararası Havalimanı, Cazan'daki Kral Abdullah bin Abdülaziz Uluslararası Havalimanı ve Necran Uluslararası Havalimanı'na birer kez saldırı düzenlendi.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde tırmanırken, İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

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Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
Haberler.com
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıyilmaz yilmaz:

Demekki Husiler ve İran doğru yolda

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıTahsin Mehdevi:

Trump, Bahçeli ve Reis RTE hep beraber Yemen'i (Ensarullah - Husiler) kınıyorlar... Tanrı öteki tarafta da ayırmasın:)

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme2
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Haber Yorumlarıbleo04803:

Emir komuta merkezi konuştu

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıŞakaron Makaron:

Tamam.. Mekke Anlaşmasının nedeni ve kimin emir verdiği ortaya çıkmış oldu. ABD ve İsrail'in planı

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Mehmetçik Husilerin karşısına çıkarılmayacak , anlaşılan

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme3
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