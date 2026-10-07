Suçu çok ağır! Suudi Arabistan’da göçmen işçi idam edilecek

Suçu çok ağır! Suudi Arabistan’da göçmen işçi idam edilecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suudi Arabistan’da çalışan 24 yaşındaki Sri Lankalı göçmen işçi, Hz. Muhammed’e yönelik hakaret söylemleri nedeniyle sevk edildiği mahkemece idam cezasına çarptırıldı. Suçlamaların sabit bulunmasının ardından yargılama süreci tamamlanırken kararın infazı bekleniyor.
Suudi Arabistan'da çalışan 24 yaşındaki Sri Lankalı göçmen işçi Anojan Sivarasa, İslam dinine ve Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle sevk edildiği mahkemece idam cezasına çarptırıldı.
Ülkede göçmen işçi olarak çalışan 24 yaşındaki Anojan Sivarasa hakkında dini değerlere ve Hz. Muhammed'e yönelik hakaret söylemleri nedeniyle adli süreç başlatıldı. Temyiz mahkemesine taşınan davada yargılama tamamlandı.
Mahkeme, şüpheli hakkındaki suçlamaları sabit bularak şahsın idam edilmesine karar verdi. Kararın ardından Sri Lanka diplomatik misyonlarının ve hukuki temsilcilerin süreci yakından takip ettiği öğrenildi.