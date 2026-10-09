Pakistan SON DAKİKA: Yemen ve Suudi Arabistan’da neler oluyor? Hakan Fidan açıklamasında ne dedi?

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Yemen’de Husiler ile hükümet güçleri arasındaki çatışmaların Suudi Arabistan’a uzanmasıyla bölgede yaşanan gelişmeler yeniden gündeme geldi. Havalimanlarına yönelik saldırıların ardından Riyad yönetiminin askeri karşılık verdiği, Pakistan’ın desteğinin gündeme geldiği ve Suriye askerlerinin Yemen’e konuşlandırılması konusunda görüşmeler yapıldığı aktarıldı. Türkiye’nin olası askeri katkısına ilişkin ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan açıklama geldi.

PAKİSTAN SON DAKİKA

Yemen’de Suudi Arabistan’ın desteklediği hükümet güçleri ile İran destekli Husi milisleri arasındaki çatışmalar, Suudi Arabistan’ı da etkileyen saldırılarla yeni bir aşamaya taşındı. Havalimanlarını hedef alan saldırılarda can kayıpları ve yaralanmalar yaşandığı bildirilirken, Riyad yönetiminin Husilere yönelik hava operasyonları düzenlediği kaydedildi.

Suudi Arabistan’ın askeri destek arayışı kapsamında Pakistan’ın rolü de gündeme geldi. Amerikan New York Times gazetesi, Suudi Arabistan’ın Husilere yönelik saldırılarında Pakistan’a ait savaş uçaklarının kullanıldığını öne sürdü. Pakistan ordusunun Halkla İlişkiler Genel Müdürü Tümgeneral Ahmed Şerif Chaudhry ise CNN’e yaptığı açıklamada, Pakistan kuvvetlerinin Suudi Arabistan’da bulunduğunu doğruladı. Chaudhry, asker sayısı ve askeri kabiliyetlere ilişkin ayrıntı vermedi.

Riyad yönetiminin destek arayışında Suriye de gündeme geldi. Axios’un haberine göre Suudi Arabistan ile Suriye yönetimleri, Husi güçlerine karşı yürütülen karşı taarruza katılmak üzere Suriye askerlerinin Yemen’e konuşlandırılmasını müzakere ediyor. Haberde, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın konuyu ciddi şekilde değerlendirdiği ancak henüz nihai kararını vermediği belirtildi.

YEMEN VE SUUDİ ARABİSTAN’DA NELER OLUYOR?

Yemen’de Suudi Arabistan’ın desteklediği hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar, ülke sınırlarını aşarak Suudi Arabistan’daki hedeflere yönelik saldırılarla gündeme geldi. Abha Uluslararası Havalimanı ile Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nın hedef alındığı saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 36 kişinin yaralandığı bildirildi. Aynı bölgelerde sonraki gün de yeni saldırıların gerçekleştiği aktarıldı.

Husiler, Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nı balistik füzeyle hedef aldıklarını açıkladı. Saldırıların ardından Suudi Arabistan yönetiminin Yemen’deki Husi hedeflerine yönelik hava operasyonları düzenlediği belirtildi.

SUUDİ ARABİSTAN’IN ASKERİ DESTEK ARAYIŞI

Suudi Arabistan’ın Husilere karşı mücadelesinde Pakistan’ın askeri varlığına ilişkin açıklamalar ve Suriye ile yürütülen görüşmeler öne çıktı. Daha önce ABD’den ve başta Fransa olmak üzere Avrupalı müttefiklerinden destek talep ettiği aktarılan Riyad yönetiminin, son olarak Şam yönetimiyle de temas kurduğu bildirildi.

New York Times’ın iddiasına göre Suudi Arabistan’ın Husilere yönelik saldırılarında Pakistan’a ait savaş uçakları kullanıldı. Pakistan ordusundan Tümgeneral Ahmed Şerif Chaudhry de CNN’e yaptığı açıklamada, Pakistan kuvvetlerinin Suudi Arabistan’da bulunduğunu söyledi. Ancak asker sayısı ve askeri kabiliyetler hakkında ayrıntı paylaşmadı.

Axios’un haberinde ise Suriye askerlerinin Yemen’e gönderilmesi ihtimalinin iki yönetim arasında ele alındığı belirtildi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın konuyu değerlendirdiği, ancak henüz nihai kararın alınmadığı ifade edildi.

SUUDİ ARABİSTAN’DAKİ HAVALİMANLARINA SALDIRILAR

Yemen’deki çatışmaların Suudi Arabistan’a uzanmasıyla Abha Uluslararası Havalimanı ve Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı saldırıların hedefi oldu. Önceki gün düzenlenen saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 36 kişinin yaralandığı bildirildi. Sonraki gün aynı bölgelerde yeni saldırıların yaşandığı aktarıldı.

Husiler, Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na yönelik balistik füze saldırısı düzenlediklerini açıkladı. Saldırılar, Suudi Arabistan’ın Yemen’deki Husi hedeflerine karşı gerçekleştirdiği operasyonlarla birlikte gündeme geldi.

RİYAD’DAN HUSİLERE HAVA OPERASYONLARI

Suudi Arabistan’ın, saldırılara karşılık Yemen’in güneybatısındaki İbb vilayetinde bulunan füze fırlatma rampalarını hedef aldığı kaydedildi. Ayrıca Sana ve Hudeyde’de hava saldırıları düzenlendiği bildirildi.

Husilere ait El-Mesire televizyonu, Hudeyde Havalimanı ile Sana’nın Beni Matar bölgesinin savaş uçakları tarafından hedef alındığını duyurdu. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki de yaptığı açıklamada hava saldırılarını teyit etti.

Yemen güçleri ise ülkenin güneybatısındaki Taiz kentinin Cabal Habaşi bölgesinde düzenlenen hava operasyonlarında 23 Husi savaşçısının yaralandığını açıkladı.

SURİYE ASKERLERİNİN YEMEN’E GÖNDERİLMESİ GÜNDEMDE

Suudi Arabistan’ın Husilere karşı destek arayışı kapsamında Suriye ile yürütülen görüşmeler de gündeme geldi. Axios’un haberine göre Riyad ve Şam yönetimleri, Husi güçlerine karşı başlatılan karşı taarruza katılmak üzere Suriye askerlerinin Yemen’e konuşlandırılması ihtimalini müzakere ediyor.

Haberde, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın bu konuyu ciddi şekilde değerlendirdiği, ancak henüz nihai kararını vermediği aktarıldı. Görüşmelerin sonucuna ilişkin kesinleşmiş bir karar ise paylaşılan bilgilerde yer almadı.

PAKİSTAN ORDUSUNUN SUUDİ ARABİSTAN’DAKİ VARLIĞI

Pakistan’ın Suudi Arabistan’a askeri desteği, bölgedeki gelişmelerin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. New York Times, Suudi Arabistan’ın Husilere yönelik saldırılarında Pakistan’a ait savaş uçaklarının kullanıldığını iddia etti.

Pakistan ordusunun Halkla İlişkiler Genel Müdürü Tümgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, CNN’e yaptığı açıklamada Pakistan kuvvetlerinin Suudi Arabistan’da olduğunu belirtti. Chaudhry, asker sayısı ve askeri kabiliyetler hakkındaki sorulara ilişkin ayrıntı vermekten kaçındı.

TÜRK ASKERİ KİMSEYE SALDIRMAYACAK

Suudi Arabistan’a yönelik Husi saldırılarının ardından Türkiye’nin bölgeye asker gönderip göndermeyeceği de gündeme geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin olası katkısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fidan, 5 Ekim’de Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen ittifak toplantısında, Suudi Arabistan’ın maruz kaldığı saldırıların da ele alındığını belirtti. Türkiye’nin Yemen’den Husiler tarafından gerçekleştirilen saldırılara karşı savunmaya nasıl katkı sunabileceğinin Pakistan’la değerlendirildiğini vurguladı.

Bakan Fidan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Zaman zaman ortaya konan ucuz siyasal retoriklerin gerçeklikle örtüşmediğini ifade etmek istiyorum”

Fidan, Yemen’deki gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde, “Yemen’de meşru hükümet güçlerinin Riyad desteğiyle mevcut mücadeleyi devam ettirdiğini” belirtti. Türkiye’nin sürecin “barış ve diyalogla çözümlenmesi için” çalıştığını da vurguladı.

‘TÜRK ASKERİ KİMSEYE SALDIRMAYACAK’

Suudi Arabistan’a yönelik Husi saldırıları sonrası Türkiye’nin Mekke Savunma İttifakı kapsamında bölgeye olası asker sevkine ilişkin kamuoyunda oluşan sorulara Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan yanıt geldi. 5 Ekim’de Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen ittifak toplantısında, Suudi Arabistan’ın maruz kaldığı saldırıların da görüşüldüğünü belirten Fidan, Türkiye’nin Yemen’den (Husiler tarafından) yapılan saldırılara karşı savunmaya nasıl bir katkıda bulunabileceğinin Pakistan’la değerlendirildiğini vurguladı. “Zaman zaman ortaya konan ucuz siyasal retoriklerin gerçeklikle örtüşmediğini ifade etmek istiyorum” diyen Bakan Fidan, “Yemen’de meşru hükümet güçlerinin Riyad desteğiyle mevcut mücadeleyi devam ettirdiğini” belirterek, Türkiye’nin sürecin “barış ve diyalogla çözümlenmesi için” çalıştığını vurguladı. Fidan, Mekke Anlaşması’nın bir savunma anlaşması olduğunu vurgulayarak, “Bu anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman siz savunması için yanında olursunuz. Bu bir saldırı anlaşması değil. Türkiye, başka bir ülke toprağına asker gönderip orada bir saldırı yapmayacak” ifadelerini kullandı.