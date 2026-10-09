Suudi Arabistan ve BAE, Riyad'da elektrik ve demiryolu işbirliği mutabakatı imzaladı

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RİYAD, 9 Ekim (Xinhua) -- Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), elektrik şebekesi entegrasyonu, elektrik alışverişi ve satışı ile demiryolu bağlantısı alanlarında stratejik işbirliğini güçlendirmeye yönelik bir mutabakat zaptı imzaladı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı perşembe günkü açıklamasında, mutabakat zaptının Riyad'da Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman Al Suud ile BAE Yatırım Bakanı Muhammed Hasan es-Suveydi tarafından imzalandığını duyurdu.

Açıklamaya göre anlaşma kapsamında iki ülke, elektrik şebekesi entegrasyonu ile elektrik alışverişi ve satışını düzenleyen genel ilkeler üzerinde çalışırken, ilgili teknik, ekonomik ve çevresel çalışmaları da yürütecek.

İki ülke arasındaki çift yönlü mal ve yük taşımacılığı ile transit geçişleri kolaylaştıracak demiryolu bağlantısına ilişkin genel ilkeleri de kapsayan mutabakat zaptının, lojistik entegrasyonun güçlendirilmesine, tedarik zinciri verimliliğinin artırılmasına ve ekonomik kalkınma ile bölgesel entegrasyonun desteklenmesine katkı sağlayacağı kaydedildi.

Kaynak: Xinhua