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Husilerin Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'na füze saldırısında yaralananlar oldu

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Suudi yetkililer, Husilerin Riyad'daki havalimanında 3 numaralı terminale füze saldırısında yaralananlar olduğunu açıkladı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü faaliyetleri geçici olarak askıya aldı, AFP'ye göre sağlık kaynakları en az 5 kişinin yoğun bakıma alındığını iddia etti.

Suudi Arabistanlı yetkililer, Yemen'deki İran destekli Husilerin başkent Riyad yakınlarındaki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'ndaki bir terminale yönelik balistik füze saldırısında yaralananlar olduğunu açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları sürüyor. Suudi kaynaklar, Husilerin başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na balistik füze saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, tesisteki 3 numaralı terminale yönelik saldırıda bazı kişilerin yaralandığı belirtildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, havalimanındaki faaliyetlerin geçici süreliğine askıya alındığını da bildirdi.

Olayın ardından tesiste tahliye çalışması başlatılırken, bölgeye birçok ambulans sevk edildi. Havalimanındaki görgü tanıkları, tesis içinde panik dolu anlar yaşandığını kaydetti.

Çeşitli havayolu şirketleri, saldırının ardından bölgedeki hizmetlerini iptal etti. Etihad Airways ve Qatar Airways şirketleri, Riyad'la bağlantılı çeşitli hizmetlerini askıya alırken, bazı iptallerin pazartesi gününe kadar uzatıldığı bildirildi. Uluslararası sivil havacılık trafiğinin takip edildiği çevrim içi kaynaklarda, bölgeye gelen uçuşlarda aksaklık yaşandığı kaydedildi. Havalimanı yönetimi ise, yolculara tesise gelmeden önce havayolu şirketleriyle iletişime geçmeleri çağrısında bulundu.

Fransa merkezli AFP haber ajansına konuşan sağlık kaynakları, birçok kişinin yaralandığını ve en az 5 kişinin yoğun bakıma alındığını iddia etti.

Husiler daha önce de havalimanlarını vurmuştu

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Husilerin 8 Ekim'de Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği iki saldırıda 3 Suudi Arabistan vatandaşının hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını bildirmişti. Husilerin Kral Halid Uluslararası Havalimanı ile Abha Uluslararası Havalimanı'na 6-7 Ekim'de düzenlediği saldırılarda 3 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 36 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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