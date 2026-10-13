Suudi Arabistan Veliaht Prensi kimdir? Muhammed bin Selman kimdir, kaç yaşında? Muhammed bin Selman'ın hayatı ve siyasi kariyeri...

Suudi Arabistan'ın yönetiminde önemli görevler üstlenen Muhammed bin Selman, veliaht prenslik ve başbakanlık görevleriyle dikkat çekiyor. Ülkenin ekonomik geleceğini şekillendirmeyi amaçlayan Vizyon 2030 programıyla da tanınan bin Selman'ın yaşam öyküsü ve siyasi yükselişi araştırılıyor. Muhammed bin Selman kaç yaşında, nereli, ne zaman veliaht prens oldu? İşte Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin hayatı ve siyasi kariyeri.

SUUDİ ARABİSTAN VELİAHT PRENSİ MUHAMMED BİN SELMAN KİMDİR?

Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Âl Suud, 31 Ağustos 1985 tarihinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da doğdu. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in oğlu ve ülkenin kurucusu Kral Abdülaziz'in torunu olan Muhammed bin Selman, ülke siyasetinin en önemli isimleri arasında yer alıyor.

Kral Suud Üniversitesi'nde hukuk eğitimi alan Muhammed bin Selman, mezuniyetinin ardından kamu yönetiminde çeşitli görevler üstlendi. Siyasi kariyerinde hızlı bir yükseliş yaşayan bin Selman, 2009 yılında babasının Riyad Valiliği döneminde danışman olarak çalışmaya başladı. 2015 yılında savunma bakanı ve veliaht prens yardımcısı olarak görevlendirildi. 21 Haziran 2017'de veliaht prens ilan edilen Muhammed bin Selman, 27 Eylül 2022'de Suudi Arabistan başbakanı oldu.

Muhammed bin Selman, ülke ekonomisini çeşitlendirmeyi ve petrol gelirlerine olan bağımlılığı azaltmayı hedefleyen Vizyon 2030 programıyla da tanınıyor. Ekonomik dönüşüm, turizm yatırımları ve farklı sektörlerin geliştirilmesini amaçlayan program, Suudi Arabistan'ın gelecek planlarında önemli bir yer tutuyor.