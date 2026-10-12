Umreciler uçuşa hazırlanırken havalimanına füze yağdı

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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na 10 Ekim'de düzenlenen füze saldırısının yeni güvenlik kamerası görüntüleri yayımlandı. Görüntülerde, aralarında umre yolcularının da bulunduğu çok sayıda kişinin uçuş için beklediği sırada patlamanın meydana geldiği görüldü. Yemen'deki Husilerin üstlendiği saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti, 300'den fazla kişi yaralandı.

UMRECİLER UÇAĞA BİNMEYİ BEKLERKEN SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Suudi Arabistan Medya Bakanlığı ve Al Arabiya tarafından paylaşılan güvenlik kamerası kayıtları, havalimanındaki saldırının yaşandığı anları ortaya koydu.

Kayıtlarda, kutsal topraklara gitmek üzere hazırlanan umrecilerin ve diğer yolcuların terminalde beklediği görülüyor. Patlamayla birlikte havalimanında büyük panik yaşanırken yolcular güvenli bir noktaya ulaşmaya çalışıyor.

Reuters, yayımlanan görüntülerden birinin çekildiği biniş kapısının konumunu havalimanının mimari özellikleri ve uydu görüntüleriyle karşılaştırarak doğruladı.

13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 300'DEN FAZLA YARALI VAR

10 Ekim Cumartesi günü düzenlenen saldırıda ilk olarak 12 kişinin öldüğü açıklanmıştı. Yaralı bir Hindistan vatandaşının da hayatını kaybetmesiyle can kaybı 13'e yükseldi.

Suudi makamlarının verdiği bilgilere göre 300'den fazla kişi yaralandı. Ölenler arasında farklı ülkelerden yolcuların da bulunduğu bildirildi.

Saldırının ardından havalimanındaki uçuş operasyonları askıya alındı, bazı seferler başka havalimanlarına yönlendirildi.

HUSİLER SALDIRIYI ÜSTLENDİ

Yemen'deki İran destekli Husiler, Riyad'daki havalimanına yönelik saldırının sorumluluğunu üstlendi. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, sivil yolcuların bulunduğu havalimanının hedef alınmasını savaş suçu olarak nitelendirdi.

Husiler ise saldırılarını, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki askeri operasyonlarına karşılık olarak gerçekleştirdiklerini savundu.

HAVALİMANINA BİR GÜN SONRA YENİ SALDIRI: 1 ÖLÜ, 11 YARALI

Kral Halid Uluslararası Havalimanı, 11 Ekim Pazar günü bir kez daha hedef alındı. Bu kez havalimanının 4 numaralı terminaline isabet eden, türü henüz belirlenemeyen bir mühimmat yangına neden oldu. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Otoritesi, ikinci saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını açıkladı.

Koalisyon güçleri, havalimanı yakınlarında bir seyir füzesinin engellendiğini duyurdu. Ayrıca ülkenin doğusunda bir insansız hava aracının, güneydeki Hamis Muşayt kentine yönelen balistik füzenin de imha edildiği bildirildi.

HUSİLERDEN YENİ TEHDİT: DAHA KÖTÜSÜ GELECEK

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Riyad'daki saldırının yanı sıra Dammam Havalimanı ve Suudi petrol şirketi Aramco'ya ait iki tesisin de hedef alındığını öne sürdü. Husiler, Suudi Arabistan'daki havalimanlarının kullanılmaması yönündeki uyarılarını yinelerken Yemen'deki operasyonların durdurulmaması halinde saldırıların süreceği tehdidinde bulundu.

İngiltere, vatandaşlarına Medine Havalimanı dışındaki Suudi havalimanlarına zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri yönünde uyarı yaptı. ABD havacılık makamları da ülkeye uçuş düzenleyen Amerikan şirketlerine dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

RİYAD'DA OKULLAR UZAKTAN EĞİTİME GEÇTİ

Art arda gelen saldırıların ardından Riyad'daki okullarda yüz yüze eğitimin pazar gününden perşembeye kadar uzaktan eğitimle değiştirilmesi kararlaştırıldı. Suudi Arabistan'ın Yemen'deki askeri operasyonlarını artırması ve Husilerin karşı saldırıları, bölgedeki güvenlik krizini derinleştirdi.