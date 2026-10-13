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Vietnam, Husilerin Riyad'daki havalimanı saldırısını kınadı; saldırıda 13 kişi öldü.

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Vietnam Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a düzenlediği saldırıları kınadı. Sözcü Pham, tarafları itidale çağırdı; 10 Ekim'de Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırıda 13 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı.

Vietnam, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a düzenlediği saldırıları kınadı.

Vietnam Plus internet sitesinin haberine göre, Vietnam Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pham Thu Hang, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Pham, "Vietnam, Suudi Arabistan'da sivil kayıplara yol açan, bölge ve dünyada barış ile istikrarı tehdit eden sivil altyapıya yönelik son saldırıları kınamaktadır." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin, ilgili tüm tarafları itidalli davranmaya, uluslararası hukuka uymaya ve devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeye çağırdığını belirten Pham, farklılıkların barışçıl yollarla çözülmesi önerisinde bulundu.

Ne olmuştu?

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Kurulu (GACA), 10 Ekim'de Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na 10 Ekim'de düzenlenen Husi saldırısında farklı uyruklardan 13 kişi hayatını kaybetmiş, 300'den fazla kişi yaralanmıştı.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek, Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
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