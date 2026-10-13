BM, Yemen'de Taiz dahil çatışmalardan endişe duyuyor, tarafları itidale çağırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'deki İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasında süren askeri tırmanıştan derin endişe duymaya devam ettiklerini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yemen'deki İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasında süren askeri tırmanıştan derin endişe duymaya devam ettiklerini vurgulayan Dujarric, "Özellikle Taiz'de olmak üzere, birden fazla cephe hattında yaşanan yoğun çatışmalardan da endişe duyuyoruz." dedi.

Dujarric, bu durumun, siviller için yıkıcı insani sonuçlar doğurduğunu tekrarlayarak, tarafları itidal göstermeye ve daha fazla tırmanışı önlemeye çağırdı.

Taraflara, uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini de hatırlatan Dujarric, "Bu çatışmanın askeri bir çözümü yok, bunu defalarca söyledik, müzakere yoluyla siyasi bir çözüme ulaşmak için kapsayıcı bir diyalog yolu bulmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Dujarric, çatışmalardan kaynaklı zorluklara rağmen sahada BM ve insani yardım ortaklarının ağustostan bu yana yaklaşık 148 bin insana yardım ulaştırdıkları bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA