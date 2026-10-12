Al Nassr Neftçi maçı hangi kanalda, Al Nassr Neftçi nereden CANLI izlenir?

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Al Nassr - Neftçi maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusu, karşılaşma öncesinde en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. İki farklı futbol kültürünü karşı karşıya getirecek mücadele, hem Ronaldo hayranları hem de Azerbaycan futbolunu takip edenler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Al Nassr - Neftçi maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı izlenebilecek? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

AL NASSR - NEFTÇİ FARGONA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? RONALDO'LU AL NASSR SAHNEDE

Al Nassr - Neftçi maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir? Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Al Nassr, AFC Şampiyonlar Ligi'nde bugün sahasında Özbekistan temsilcisi Neftçi Fargona'yı ağırlıyor. Portekizli yıldızın 1000 gol hedefine doğru ilerlediği bu dönemde oynanacak karşılaşma öncesinde futbolseverler, maçın başlama saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor. İşte Al Nassr - Neftçi Fargona maçıyla ilgili tüm detaylar...

AL NASSR - NEFTÇİ MAÇI NE ZAMAN?

AFC Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak Al Nassr - Neftçi Fargona karşılaşması, bugün 12 Ekim 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Suudi Arabistan ekibi, taraftarı önünde galibiyet alarak Asya arenasındaki yürüyüşünü sürdürmek istiyor.

AL NASSR - NEFTÇİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele, Türkiye saati ile 21.15'te başlayacak. Maç takviminde son dakika değişikliği yapılabileceği için futbolseverlerin resmi duyuruları takip etmesi öneriliyor.

AL NASSR - NEFTÇİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Nassr - Neftçi Fargona karşılaşması, Türkiye'de Spor Smart ve Smart Spor HD kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, Ronaldo'nun sahne alacağı mücadeleyi bu kanallar üzerinden takip edebilecek.

SPOR SMART KAÇINCI KANALDA?

Spor Smart ve Smart Spor HD, D-Smart platformunda 77. kanalda yer alıyor. Platformların kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için yayın öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi önem taşıyor.

AL NASSR - NEFTÇİ MAÇI İNTERNETTEN NASIL İZLENİR?

Karşılaşmayı televizyon başında izleme imkânı olmayan futbolseverler, D-Smart'ın dijital platformu D-Smart GO üzerinden maçı canlı olarak takip edebilecek. Platformun internet sitesi ve mobil uygulaması aracılığıyla yayına erişmek için geçerli bir üyelik gerekiyor.

AL NASSR - NEFTÇİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki takım arasındaki mücadele, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki King Saud Üniversitesi Stadyumu'nda oynanacak. Al Nassr, iç saha avantajını kullanarak üç puanı hanesine yazdırmayı hedeflerken, Neftçi Fargona ise zorlu Riyad deplasmanından sürpriz bir sonuçla dönmenin peşinde olacak.

GÖZLER RONALDO'DA

Karşılaşmada gözler yine Cristiano Ronaldo'nun üzerinde olacak. Kariyerinde 980 gole ulaşan Portekizli yıldız, futbol tarihinde 1000 resmi gole ulaşan ilk oyuncu olma hedefine 20 gol uzaklıkta bulunuyor. Ronaldo'nun bu maçta atacağı her gol, tarihi hedefe bir adım daha yaklaşması anlamına geliyor.

Not: Önceki giriş paragraflarında Neftçi'yi yanlışlıkla Azerbaycan ekibi olarak yazmıştım; bu maçtaki rakip Özbekistan'ın Neftçi Fargona takımı. O paragrafları kullandıysanız düzeltmenizi öneririm.