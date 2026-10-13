Haberler

Mısır, Suudi Arabistan'a Husi saldırıları sonrası her türlü desteği sağlayacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ülkesinin Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na taraf olmayı ciddi şekilde değerlendirdiğini açıkladı. Abdulati, Husilerin Suudi Arabistan'a saldırılarının ardından Suudilerin talebi halinde her türlü desteği sağlayacaklarını söyledi.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ülkesinin Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na taraf olmayı "ciddi şekilde" değerlendirdiğini ifade etti.

Bakan Abdulati, Uluslararası Para Fonunun (IMF) yıllık toplantıları için bulunduğu Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Bloomberg'e değerlendirmelerde bulundu.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının ardından Mısır'ın askeri destek sağlama ihtimaline ilişkin soruya Abdulati, "Suudiler ne talep ederse elbette buna yanıt veririz. Hiçbir çekince olmaksızın her türlü desteği sağlıyoruz." yanıtını verdi.

Abdulati, Mısır'ın, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na taraf olmayı "ciddi bir şekilde değerlendirdiğini" belirterek anlaşmayı imzalayan üç ülkeyle de yakın ilişkilere sahip olduklarını söyledi.

Kaynak: AA
Bu haber 23 sitede yayınlandı.
Samsunspor'un teklifini duyan Tedesco'dan saniyesinde cevap

Süper Lig'den teklif aldı anında yanıt verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Ali Erbil annesinin cenazesine neden gitmediğini açıkladı

Annesinin cenazesine gitmemişti! Erbil aylar sonra nedenini açıkladı
Raporlu ilaç kullananlara müjde! Hastane çilesi bitiyor

Milyonlarca vatandaşa müjdeli haber! Sağlıkta bir dönem sona eriyor
Bankalarda yeni dönem başladı! Araba satıp telefon kiralıyorlar

Bankalarda yeni dönem sessiz sedasız başladı
Süper Lig'de yeni dönem! Bu sözü söyleyen futbolcu kırmızı kart görecek

Süper Lig'de yeni dönem! Bu sözü söyleyen futbolcu kırmızı kart görecek
Çölün ortasına 15 koyun bıraktılar! 35 sene sonra inanamadılar

Çölün ortasına 15 koyun bıraktılar! 35 sene sonra inanamadılar
İngiltere tarihinde bir ilk! Abdi-Wali, parlamentoya giren ilk Somalili mülteci kadın oldu

İngiltere tarihinde bir ilk! Somalili mülteci kadın, milletvekili oldu
AK Parti harekete geçti! 3 isme milyonluk tazminat davası

AK Parti harekete geçti! 3 isme milyonluk tazminat davası